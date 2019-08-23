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Açık Su Yüzme Şampiyonası Karamürsel etabı

Kocaeli'de düzenlenen Açık Su Yüzme Şampiyonası'nın ikinci ayağını Karamürsel Altın Kemer Halk Plajında yüzülecek.

23.08.2019 10:27 Açık Su Yüzme Şampiyonası Karamürsel etabı
Kocaeli'de düzenlenen Açık Su Yüzme Şampiyonası'nın ikinci ayağını Karamürsel Altın Kemer Halk Plajında yüzülecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Karamürsel Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Açık Su Yüzme Şampiyonasının ikinci ayağı olan Karamürsel etabı 25 Ağustos Pazar günü yüzülecek. Kocaeli'nin Mavi Bayraklı Karamürsel Altın Kemer Halk Plajında halkın katılacağı şampiyonada yüzme severler sürpriz ödüller kazanacak. Şampiyona kız ve erkek olmak üzere 6 yaş grubunda toplam 12 kategoride düzenlenecek. Yarışlara 11 yaş, 12 yaş, 13 yaş, 14-15 yaş, 16-17 yaş, 18-19 yaş kız ve erkek yüzücülerin katılması bekleniyor.

Tüm kategorilerdeki kız-erkek dereceye giren sporculara sürpriz hediyeler ve madalya takdim edilecek. Ayrıca yarışlara katılan tüm sporculara Büyükşehir Belediyesi tarafından anı madalyası, şapka, tişört ve bone gibi çeşitli ödüller verilecek. - KOCAELİ

Karamürsel, Kocaeli, Spor

Kaynak: İHA

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