Haberler » Güncel » Açık unutulan kamyon kasası kapağının çarptığı kadın öldü - Haber

Açık unutulan kamyon kasası kapağının çarptığı kadın öldü

ÇANKIRI'da Ayşe Dümen (66), seyir halindeki kamyonun kasasısının açık unutulan arka kapağının çarpması sonucu hayatını kaybetti.

19.11.2019 15:50 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:50Açık unutulan kamyon kasası kapağının çarptığı kadın öldü

ÇANKIRI'da Ayşe Dümen (66), seyir halindeki kamyonun kasasısının açık unutulan arka kapağının çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçen Cuma günü Çankırı'nın Orta ilçesi Nevzat Ayaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Eşi Murat Dümen ile birlikte yol kenarında yürüyen Ayşe Dümen'e, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen seyir halindeki kamyonun yana açılan ve açık unutulan arka kasa kapağı çarptı. Yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan kazada Ayşe Dümen, çarpmanın etkisiyle yere düştü. Murat Dümen'in vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ayşe Dümen'in öldüğü belirlendi. Dümen'in cesedi, yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı, otopsinin ardından da toprağa verildi.

Kazayı fark etmediği ileri sürülen sürücü ise kamyonla yola devam etti. Sürücü, polis ekiplerinin çalışması sonucu tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan sürücünün, kapağı açık unuttuğunu ve kazayı fark etmediğini söylediği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:14 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
20:13 Kahraman Mehmetçik, Tel Abyad'da yol kontrollerine devam ediyor
20:13 - SMO'dan Tel Abyad'a yol çalışması
20:13 Cevdet Yılmaz: "Açık değil fazla veren bir ülkeyiz"
20:12 Dünya Yaşlılar Derneği, Kenya'da su kuyuları açacak
20:08 AK Parti'nin "En beğenilen siyasetçi" anketinde İmamoğlu ve Demirtaş sürprizi
19:58 "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi"ne diye not bırakılan siyanürlü mektubun gizemi çözüldü
19:37 İbrahim Kalın'dan S-400 ve F-35 krizi hakkında açıklama: NATO Zirvesi'nde ABD'nin tekliflerini alacağız
19:21 Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'dan okula havanlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı
18:50 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan siyanür intiharlarıyla ilgili açıklama: Siyanürle ilgili takip sistemi kurulacak
19.11.2019 20:15:37