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Açıkgöz Ailesi'nde sular durulmuyor

Annelerinin yaşadığı sıkıntıların ardından abla Hülya Açıkgöz ile Hadise, düşman kesilmişti. Şimdi de küçük kardeş Derya, Hülya Açıkgöz'ü takipten çıkardı.

30.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:32
Açıkgöz Ailesi'nde sular durulmuyor

Her şey, anne Gülnihal Açıkgöz'ün 2018 yazında intihara teşebbüs etmesiyle başladı. Çok zor günler geçiren Hadise , o zaman menajerliğini de yapan ablası Hülya Açıkgöz ile küstü. İki kardeş arasındaki kriz, mahkeme koridorlarına taşındı. Sosyal medyada da birbirlerine ağır göndermeler yapan ikili arasındaki kavganın nedeni ise maddi konulardı. Hadise ile Hülya Açıkgöz arasındaki kavga, şimdi ise küçük kardeş Derya'ya sıçradı.

Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Hülya Açıkgöz, Hadise, Anne, Magazin
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