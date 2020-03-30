Açıkgöz Ailesi'nde sular durulmuyor

Her şey, anne Gülnihal Açıkgöz'ün 2018 yazında intihara teşebbüs etmesiyle başladı. Çok zor günler geçiren Hadise , o zaman menajerliğini de yapan ablası Hülya Açıkgöz ile küstü. İki kardeş arasındaki kriz, mahkeme koridorlarına taşındı. Sosyal medyada da birbirlerine ağır göndermeler yapan ikili arasındaki kavganın nedeni ise maddi konulardı. Hadise ile Hülya Açıkgöz arasındaki kavga, şimdi ise küçük kardeş Derya'ya sıçradı.





Kaynak: Snob Magazin