Haberler» “kultur-sanat“» Haber

Açıkhava'da Fazıl Say rüzgarı!

ENKA'nın daimi sanatçısı Say, muhteşem sahne performansı ve güçlü yorumuyla açıkhavayı dolduran yüzlerce sanatsevere uzun süre unutulmayacak bir yaz akşamı yaşattı.

19.07.2019 14:03 Açıkhava

Ünlü piyanist Say, biletleri günler öncesinden tükenen konserinde, ENKA'yı dolduran 900'ü aşkın kişiyi, Nazım, Kumru, Ses ve İstanbul'da Bir Kış Sabahı isimli baladlarıyla selamladı.Performansı boyunca dinleyicisiyle sohbet eden Say, "Henüz New York'ta çalışmalarımı sürdürürken, ENKA Holding Fahri Başkanı Şarık Tara, oditoryum açılışı için beni İstanbul'a davet etti. Bu vesileyle tanışmış olduk" sözleriyle Şarık Tara ile ilk tanışmalarını ve Tara'nın kariyeri boyunca kendisine verdiği destekleri anlattı. Etkileyici ve güçlü piyanosuyla, ünlü piyanist ve besteci L.V. Beethoven'ın Ayışığı Sonatı eserini, Şarık Tara anısına yorumladı.

Konserin son bölümünde Say, prömiyeri geçen yıl Çanakkale'de gerçekleştirilen "Truva Sonatı"nı sahneye taşıdı. Yaklaşık 40 dakikalık eserin performansı boyunca büyülü gözlerle takip edilen Say, konser sonrası uzun süre ayakta alkışlandı.

Kaynak: Bültenler
Şarık Tara, İstanbul, New York, Kültür Sanat

Son Dakika Haberleri
16:05   Uzuncaburç'ta yeni dönem kazıları başlayacak
15:04   Aktör Jean Claude Van Damme Bodrum'da tatil yapıyor
14:03   Açıkhava'da Fazıl Say rüzgarı!
12:49   Hirfanlı'da Anadolu'nun 7 milyon yıllık doğa tarihi araştırılıyor
12:38   Göbeklitepe'yi dünyaya tanıtan profesör anılıyor - ŞANLIURFA
11:54   Dört kuşaktır el yapımı bıçak üretiyorlar
11:26   Rengarenk "Antep kurutmalıkları" tezgahlara asıldı - GAZİANTEP