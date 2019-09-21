Haberler » Güncel » Haber

Açıkhava'da tarkan rüzgarı

MEGASTAR Tarkan, Harbiye Açıkhava sahnesinde konser verdi.

21.09.2019 10:32Açıkhava'da tarkan rüzgarı
MEGASTAR Tarkan, Harbiye Açıkhava sahnesinde konser verdi.
'Tarkan Zamanı' başlıklı konser dizisinin ilkinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sahne alan sanatçıya müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Ünlü şarkıcı, çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, yağmura ve soğuk havaya rağmen hayranlarının kendisini konserde yalnız bırakmamasından dolayı herkese teşekkür etti. Sevenlerinin şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiği konserde Tarkan, "Dudu", "Kış Güneşi", "Hepsi Senin mi?" gibi klasikleşen pop şarkılarının yanı sıra son albümünden "Yolla", "Biz Çocukken", "Çok Ağladım" gibi şarkılarını da seslendirdi. Megastar, 22 şarkıdan oluşan repertuvar unutulmaz bir gece yaşattı. 6 konserlik Açıkhava maratonunun ilk gecesinde  Tarkan'ı dinlemeye gelenler arasında ünlü isimlerde yer aldı.




Harbiye, Tarkan, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:38 Avustralya'da düşen uçaktaki iki kişi öldü
11:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık biz kendimize yeteceğiz, buna alışacağız. Her şey hayal ile başlar,...
11:38 Çocuk piyanistten küresel iklim değişikliğine "Haykırış"
11:38 Antalya çift kol nakli bekleyen alihan'ın hayali, vücut geliştirme şampiyonu olmak
11:38 Antalya kışın vazgeçilmez tatlısı çam kozalağı reçeli
11:38 Güreşçiden sevgilisine pankartlı sürpriz evlenme teklifi
11:37 Güreşçiden sevgilisine pankartlı sürpriz evlenme teklifi