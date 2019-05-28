Açıkhava Film Festivali başlıyor

Uniq İstanbul
ve Başka Sinema iş birliğiyle bu yıl 5'incisi düzenlenen Açıkhava Film Festivali
12 Haziran-15 Eylül
tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
UNIQ İstanbul'daki Açıkhava Film Festivali, 12 Haziran'da Freddie Mercury
'nin hayatını konu alan ve 4 dalda Oscar ödüllü Bohemian Rhapsody
filmiyle başlayacak.
Festival boyunca sanatseverlere 50'si uzun metraj, 10'u kısa metraj olmakta üzere 60 yapım gösterilecek.
Dünyaca ünlü yerli ve yabancı ödüllü filmlerin yer aldığı festival programında Sundance, Berlin
, Venedik
ve Cannes gibi dünyanın önde gelen film festivallerinde gösterilen, Ralph Fiennes
, Lukas Dhont, Nadin Labaki, Yorgos Lantimos ve Pawel Pawlikowski gibi usta yönetmenlerin filmleri de bulunuyor.
Festivalin haziran programında, 12 Haziran'da "Bohemian Rhapsody", 13 Haziran'da "The Favourite", 16 Haziran'da "Mirai", 18 Haziran'da "Burning", 19 Haziran'da "Sibel", 20 Haziran'da "Border", 25 Haziran da ise "Girl" filmleri sinemaseverlerle buluşacak.
Film Festivali
, Güncel
Kaynak: AA