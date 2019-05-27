Açıkhava Film Festivali İle Şehre Yaz Geldi!

Doğayla iç içe ortamıyla şehre nefes aldıran UNIQ İstanbul, gelenekselleşen Açıkhava Film Festivali'ni 12 Haziran akşamı Freddie Mercury'nin hayatını konu alan ve 4 dalda Oscar ödüllü Bohemian Rhapsody filmiyle görkemli bir şekilde başlatıyor.

Her geçen yıl daha büyük beğeni kazanan festival ile binlerce sinema tutkununu ağırlayan UNIQ İstanbul, Başka Sinema iş birliğiyle bu yıl da sanatseverlere 50'si uzun metraj, 10'u kısa metraj olmakta üzere, 60 yapım ile dopdolu bir program sunuyor.

Dünyaca ünlü yerli ve yabancı ödüllü filmlerle zenginleştirilmiş programda Sundance, Berlin, Venedik ve Cannes gibi dünyanın önde gelen film festivallerinde gösterilmiş; Ralph Fiennes, Lukas Dhont, Nadin Labaki, Yorgos Lantimos ve Pawel Pawlikowski gibi usta yönetmenlerin eserleri öne çıkıyor.

UNIQ İstanbul Genel Müdürü Sonay Yücel: 'Başka Sinema işbirliği ile unutulmayacak bir film seçkisi hazırladık. UNIQ İstanbul olarak sinemaseverleri açıkhavada yerli ve yabancı ödüllü filmlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz.' dedi. Başka Sinema Direktörü Azize Tan ise: 'Uzun süren çalışmalar ardından bu özel seçkiyi hazırladık ve geçtiğimiz sinema sezonunun en iyi filmlerini bir araya getirmeye çalıştık. İzleyicilerimiz dünya sinemasına yön veren yönetmenlerin filmlerini açıkhavada izleme şansına kavuşacak.' dedi.

Birbirinden özel sinema seçkileriyle ve etkinlikleriyle hazırlanmış bu programla sinemanın kalbi UNIQ Açıkhava'da atacak.

Kaynak: Bültenler