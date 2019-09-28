Açıkhava Müzesinde Kültürel Keşif

Bursa'nın 8500 yıllık kültürel ve tarihi mirasına ev sahipliği yapan Aktopraklık Höyük Arkeopark ve Açıkhava Müzesi Şahinkaya Koleji 4. sınıf öğrencilerini ağırladı.

Gezi kapsamında M.Ö. 6500'lü yıllardan kalma yerleşim yerlerini görme fırsatı bulan öğrenciler, tarihte yolcuğa çıkmanın nostaljisini yaşadılar.Kaolitik döneme ait köy canlandırmalarıyla tarihe tanıklık eden öğrenciler, eski dönemlerde kullanılan tarım aletleri, avcılık malzemeleri ve süs eşyalarını yakından görme imkânı buldular. Anaokulu ve İlkokul Müdürü Zeynep Acarkal, 4. Sınıflar Müdür Yardımcısı Seher Şahinkaya ve öğretmenleri eşliğinde keyifli bir kültürel gezi gerçekleştiren öğrenciler, güzel keşiflerle turlarını noktaladılar.