"Açıkhava Sinema Günleri" başladı

Kaynak: AA

Turkcell TV+ sponsorluğunda gerçekleştirilen "Açıkhava Sinema Günleri" Altın Palmiye ödüllü Japon yapımı "Shoplifters" filmiyle başladı.Yapı Kredi Bomontiada'da başlayan festivalin ilk gösterimi öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Servisleri Direktörü Barış Zavaroğlu, bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinliğin 14 hafta boyunca devam edeceğini söyledi.Zavaroğlu, festival kapsamında 14 özel film seçildiğinin altını çizerek, şu bilgileri verdi:"Filmlerin ödül almasına, farklı kategorilerde olmasına, zamanında ses getirmiş veya iyi filmler olmasına dikkat etmeye çalıştık. Bu yılın güzel bir tarafı daha var, görme engelli izleyicileri de düşündük. Mesela burada film izlerken uygulama üzerinde sesli betimleme bölümüne tıklayıp, görme engelli izleyiciler filmi izleyebilecek. Aynı imkanı TV+ içine de alacağız. Hem görme engelliler hem de işitme engelliler için bir bölümümüz olacak çok yakında TV+ içerisinde. Böylece izleyiciler filmleri veya dizileri hem sesli betimleme hem de işaret diliyle izleme şansı bulacak."Turkcell olarak sanata ve özellikle de sinemaya yatırım yaptıklarını aktaran Zavaroğlu, Antalya Malatya ve Boğaziçi Film Festivali 'ne destek verdiklerini dile getirdi.Barış Zavaroğlu, eylül ve ekim ayında TV+'ın daha fazla dikkat çeken işler yapacağına vurgu yaptı.TV+'ın 700 bin hanede olduğunu aktaran Zavaroğlu, mobil ve diğer uygulamalarla toplamda 1 milyon 700 bin kişiye ulaştıklarını sözlerine ekledi.Görme engelliler "Hayal Ortağım" ile yapımları izleyecek"Hayal Ortağım" uygulamasının sunduğu sesli betimleme teknolojisi ile görme engelliler de açık havada film keyfi yaşayacak. Uygulama filmin hangi noktasında açılırsa açılsın, ortam sesinden filmi tanıyor, dakikayı tespit ederek sesli betimlemeyle görme engellilere filmdeki tüm görsel detayları anlatmaya başlıyor.Festival kapsamında 19 Haziran'da "Capharnaum" (Kefernahum)26 Haziran'da "The Old Man and The Gun" (Yaşlı Adam ve Silah), 3 Temmuz'da "Solaris", 10 Temmuz'da "Doubles Vies" (Çifte Hayatlar), 17 Temmuz'da "3 Faces" (Üç Hayat), 24 Temmuz'da " Arctic ", 31 Temmuz'da "Sunset" (Gün Batımı), 7 Ağustos'ta The White Crow (Beyaz Karga), 21 Ağustos'ta "Colette", 28 Ağustos'ta "Yuli", 4 Eylül 'de "A Faithful Man" (Sadık Bir Adam), 11 Eylül'de "Adopt a Daddy" (Acele Baba Aranıyor), 18 Eylül'de "Little White Lies 2" filmleri izlenebilecek.