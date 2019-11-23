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Açıköğretim Söyleşi Günleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Söyleşi Günleri, Tek Denekli Araştırma Yöntemleri başlıklı seminer ile devam etti.

23.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:18Açıköğretim Söyleşi Günleri
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Söyleşi Günleri, Tek Denekli Araştırma Yöntemleri başlıklı seminer ile devam etti.

Açıköğretim Fakültesi'nde gerçekleştirilen seminere, Engelliler Araştırma Enstitüsü'nden Prof. Dr. Onur Kurt konuşmacı olarak katıldı. Tek denek içeren araştırma yöntemlerinin işlevleri ve kullanım alanları hakkında konuşan Kurt, deneysel araştırmalar arasında yarı deneysel nitelikte olduğunu anlattı. Kurt, "Tek denekli araştırma yöntemlerinin en sık kullanılma amacı, ele alınan her hangi bir uygulamadaki bağımsız değişkenin etkili olup olmadığını belirlemektir. Bunun yanı sıra, elinizde etkili olduğunu bildiğiniz uygulamalar var ise bunlardan hangisinin daha etkili olduğunu saptama noktasında da kullanılır. Tek denekli araştırmalar, bir uygulamanın etkinliğini sınamak üzere kullanılabildiği gibi, birden fazla uygulamanın hem etkinliğini, hem de verimliliğini kıyaslamak amacını da taşır" ifadelerini kullandı.

"Bu araştırmalarda bir değil, genellikle 3-8 arasında katılımcı olur"

Sanılanın aksine tek denekli araştırmalarda tek kişi değil, 3-8 kişiye gerek olduğunun altını çizen konuşmacı Onur Kurt, "Tek denekli araştırmalar ile ilgili bir bilgi yanlışlığı var. Birçok kişi araştırma yöntemlerinin adından dolayı yalnızca tek kişiyle yapıldığını zanneder. Bunun aksine minimum 3 kişiye gerek duyulur. Tek denekli denmesinin sebebi ise kişisel performans baz alınarak değerlendirme yapıldığı içindir. Katılımcılar üzerinde ayrı ayrı deneysel kontrol sağlandığı için bu araştırmalara tek denekli araştırmalar deniliyor" diye konuştu.

Seminer sonunda Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Fırat tarafından, Prof. Dr. Onur Kurt'a teşekkür belgesi takdim edildi. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Onur Kurt, Yaşam

Kaynak: İHA

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