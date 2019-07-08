08.07.2019 17:26
Haberler» Güncel» Haber

Açıköğretimde yaz okulu ödemelerine ek süre

Açıköğretimde yaz okulu ödemelerine ek süre

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu kapsamında açılan derslere kayıt yaptıran ancak ödeme işlemini tamamlayamayan öğrencilere ek süre tanındı.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu kapsamında açılan derslere kayıt yaptıran ancak ödeme işlemini tamamlayamayan öğrencilere ek süre tanındı.
AÜ Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin yaz okulu başvurusunda ders seçimini yapmış ancak ödeme işlemini tamamlayamamış öğrenciler 9-10 Temmuz'da banka ödemelerini gerçekleştirebilecek.
AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaz okulu başvurusunda otomasyondan ders seçimini yapmış ama ödeme işlemini bir nedenle tamamlayamamış öğrenciler için ek süre verileceğini belirterek "Bu öğrencilerimiz 9-10 Temmuz'da (salı ve çarşamba günleri) banka ödemelerini gerçekleştirerek yaz okulu kayıtlarını tamamlayabilirler." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Anadolu Üniversitesi, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:20   Parkomat görevlisiyle sivil polis memuru arasında kavga
19:18   SPOR Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına başladı
19:17   Sivas Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası Yapım ve İşletme Protokolü
19:15   4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
19:15   DHA DIŞ - Erdoğan, Bosna'da 'Barış Gücü'nde görevli Türk askerleri ziyaret etti
19:15   Kartepe yolunda araç şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
19:15   Pendik'te hamile kadına ve eşine dehşeti yaşatan şahıslar cezaevine gönderildi