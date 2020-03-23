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Açıkta gıda satan pastaneye para cezası

MERSİN'de açıkta gıda satan pastane sahibine para cezası kesildi.

23.03.2020 13:41 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:41
Açıkta gıda satan pastaneye para cezası

MERSİN'de açıkta gıda satan pastane sahibine para cezası kesildi.

Koronavirüs salgınına karşı önlemler artırılırken, açıkta gıda satan işletmelere de göz açtırılmıyor. Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri, gıda satışı yapan iş yerlerini denetledi. Denetimde, açıkta gıda satan ve daha önce uyarılan pastane sahibine, Kabahatler Kanunu kapsamında 392 TL para cezası kesildi. Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, halk sağlığı konusunda sert tedbirler aldıklarını, uyarıları dikkate almayan işletmelerin ruhsatlarının iptal edilebileceğini de söyledi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Zabıta, Güncel

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