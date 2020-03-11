Açıkta satılan gıdalarda koronavirüs endişesi
Koronavirüs ilk defa Türkiye'de görüldü.
11.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:59
Koronavirüs ilk defa Türkiye 'de görüldü. Vatandaşlar açıkta satılan ve denetime tutulmayan ürünlere karşı uyarıldı.
Dünyayı tehdit eden koronavirüs dün akşam itibarıyla Türkiye'de de görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir hasta üzerinde yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından İstanbul 'da vatandaşlar virüs konusunda tedbirler almaya başladılar.
Uzmanlar, virüsün kalabalık ve havasız ortamlarda daha fazla yayıldığına dikkat çekiyor. Ayrıca uzmanların virüsün solunum ve temas halinde etkin bir şekilde yayılabildiğini söylemesiyle dikkatler gıda malzemelerine çevrildi. Açıkta satılan, periyodik olarak denetime tabi olmayan ürünlerin vatandaşı tehdit ettiği savunuluyor.
"Vatandaşlarımız açıkta satılan ürünleri satın almasınlar"
İstanbul Şekerci Pastacı, Helvacı,Tatlıcı ve Şekerli Mamüller Esnaf Odası Başkanı Aykut Şener, vatandaşları sokakta açık şekilde satılan gıda ürünlerine karşı uyardı. Şener, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın periyodik denetimlerinden geçmeyen gıda ürünlerinin virüs riski taşıdığını belirterek, "Vatandaşlarımız açıkta satılan ürünleri satın almasınlar. Bu şekilde bizler de üyelerimize el yıkama ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz." diye konuştu.
Kayıtlı işyerlerinden alışveriş yapılmasına dikkat çeken Şener, normal vatandaşlar gibi gıda imalatçılarının da maskeye erişimde problemler yaşadığını belirterek, fahiş fiyatlara tepki gösterdi. Şener, "Maskede büyük sıkıntı var. Maskeye ulaşamıyoruz." diye konuştu.
Şener, vatandaşları panik yapmamaları gerektiğini dile getirdi.
Vatandaş temkinli yaklaşıyor
Gıda malzemelerinde durum bu iken vatandaşlar da koronavirüs önlemi kapsamında açıkta satılan ürünlere temkinli yaklaşıyor.
Vatandaşlar bol bol el yıkamanın önemine vurgu yaparak, maske fiyatlarında anormal artışların olmaması gerektiğini belirttiler. Dışarıda açık satılan ürünlerin satın alınmasının doğru olmadığını belirten bir vatandaş, "Virüsten önce de satın alınmaması gerektiğini düşünüyordum şimdi de böyle düşünüyorum." diye görüş verdi.
Bir başka vatandaş Haluk Aydemir ise koronavirüse karşı kendi önlemlerini aldığını söyleyerek açık satılan ürünlerin tam olarak muhafaza edilmediğine vurgu yaptı. Aydemir bu nedenle söz konusu ürünlerden satın almadığını belirtti.
Satıcılar ise şu ana kadar satışlarında bir azalma yaşamadıklarını söyleyerek kendi önlemlerini aldıklarını dile getirdiler. - İSTANBUL
Dünyayı tehdit eden koronavirüs dün akşam itibarıyla Türkiye'de de görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir hasta üzerinde yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından İstanbul 'da vatandaşlar virüs konusunda tedbirler almaya başladılar.
Uzmanlar, virüsün kalabalık ve havasız ortamlarda daha fazla yayıldığına dikkat çekiyor. Ayrıca uzmanların virüsün solunum ve temas halinde etkin bir şekilde yayılabildiğini söylemesiyle dikkatler gıda malzemelerine çevrildi. Açıkta satılan, periyodik olarak denetime tabi olmayan ürünlerin vatandaşı tehdit ettiği savunuluyor.
"Vatandaşlarımız açıkta satılan ürünleri satın almasınlar"
İstanbul Şekerci Pastacı, Helvacı,Tatlıcı ve Şekerli Mamüller Esnaf Odası Başkanı Aykut Şener, vatandaşları sokakta açık şekilde satılan gıda ürünlerine karşı uyardı. Şener, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın periyodik denetimlerinden geçmeyen gıda ürünlerinin virüs riski taşıdığını belirterek, "Vatandaşlarımız açıkta satılan ürünleri satın almasınlar. Bu şekilde bizler de üyelerimize el yıkama ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz." diye konuştu.
Kayıtlı işyerlerinden alışveriş yapılmasına dikkat çeken Şener, normal vatandaşlar gibi gıda imalatçılarının da maskeye erişimde problemler yaşadığını belirterek, fahiş fiyatlara tepki gösterdi. Şener, "Maskede büyük sıkıntı var. Maskeye ulaşamıyoruz." diye konuştu.
Şener, vatandaşları panik yapmamaları gerektiğini dile getirdi.
Vatandaş temkinli yaklaşıyor
Gıda malzemelerinde durum bu iken vatandaşlar da koronavirüs önlemi kapsamında açıkta satılan ürünlere temkinli yaklaşıyor.
Vatandaşlar bol bol el yıkamanın önemine vurgu yaparak, maske fiyatlarında anormal artışların olmaması gerektiğini belirttiler. Dışarıda açık satılan ürünlerin satın alınmasının doğru olmadığını belirten bir vatandaş, "Virüsten önce de satın alınmaması gerektiğini düşünüyordum şimdi de böyle düşünüyorum." diye görüş verdi.
Bir başka vatandaş Haluk Aydemir ise koronavirüse karşı kendi önlemlerini aldığını söyleyerek açık satılan ürünlerin tam olarak muhafaza edilmediğine vurgu yaptı. Aydemir bu nedenle söz konusu ürünlerden satın almadığını belirtti.
Satıcılar ise şu ana kadar satışlarında bir azalma yaşamadıklarını söyleyerek kendi önlemlerini aldıklarını dile getirdiler. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA
Etiketler : Koronavirüs, İstanbul, Türkiye, Ekonomi
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