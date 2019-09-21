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Acil asfalt ekibi yollarda

Çankaya Belediyesi ekipleri cadde ve sokaklarda bir yandan tam kaplama asfalt serimi gerçekleştirirken, bir yandan da altyapı çalışmaları sonucu tahribata uğrayan sokakları asfalt yama ile onarıyor.

21.09.2019 11:09Acil asfalt ekibi yollarda
Çankaya Belediyesi ekipleri cadde ve sokaklarda bir yandan tam kaplama asfalt serimi gerçekleştirirken, bir yandan da altyapı çalışmaları sonucu tahribata uğrayan sokakları asfalt yama ile onarıyor.

Çankaya Belediyesi Acil Asfalt ekibi altyapı çalışmaları yaparken, tahribata uğrayan sokakları da asfalt yama ile onarıyor. Tam kaplama asfalt çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Çankaya Belediyesi, Ocak ayından bu yana 105 mahallede 980 cadde ve sokağın asfalt yama tamiratını gerçekleştirdi. Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda ve program dahilinde onarım çalışmalarına hız veren ekipler, tam kaplama ve renkli desenli asfalt uygulaması ile Çankaya'da asfaltsız sokak bırakmamaya özen gösteriyor. Altyapı çalışmaları sonucu ilçedeki sokaklarda asfalta zarar veren arızaları gideren Çankaya Belediyesi, çalışmalarını birçok noktada sürdürüyor. - ANKARA

Çankaya Belediyesi, Çankaya, Güncel

Kaynak: İHA

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