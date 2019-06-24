Acil Çağrı Merkezi personeline uygulamalı eğitim

Sağlık Bakanlığı 'nın, 112 Komuta Kontrol Merkezleri'nde çalışan personellerin bilgi ve becerilerini arttırmak ve Komuta Kontrol Merkezlerini standart bir yapıya kavuşturmak amacıyla düzenlediği eğitim programı Bursa 'da gerçekleştirildi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü 'ne bağlı Simülasyon Eğitim Merkezi'nde düzenlenen eğitim programına Komuta Kontrol Merkezlerinde görevli; Bursa'dan 4, Balıkesir 'den 3, Çanakkale 'den 4 ve Yalova 'dan 1 acil sağlık çalışanı katıldı. Beş gün boyunca verilen eğitim programında kursiyerlere ilk üç gün; ekip çalışması, çağrı karşılama, çağrı yönetimi, nakil organizasyonu, olağandışı durum yönetimi ve stres yönetimi gibi konularda teorik eğitimler verildi. Son iki gün boyunca da oluşturulan senaryolar üzerinde; solunum sıkıntısı, epilepsi nöbeti, karın ağrısı, hava yolu tıkanıklığı, göğüs ağrısı, kanamalı hasta, elektrik çarpması, zehirlenme vakaları ile ilgili uygulamalı eğitimler düzenlendi.

Eğitim programına katılan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, Komuta Kontrol Merkezlerinin acil çağrıların ilk temas noktasını oluşturduğunu belirtti. Telefon ile yapılan görüşmenin etkinliği ve doğru bilgiye ulaşma başarısının zincirin diğer halkalarına da yansıdığını vurgulayan Dr. Akan, "Ancak ülkemizde acil sağlık çağrılarının klinik değerlendirilmesi için belirlenmiş standartlar mevcut değildir. Bu sebepten oluşan bireysel ve yerel uygulama farklılıklarını ortadan kaldırarak, standardizasyonu sağlamak ve komuta kontrol merkezinde görev yapan personellerin bilgi donanımlarını arttırmak amacıyla verilen bu eğitimlerin ilimizde gerçekleştirilmesinden dolayı oldukça mutluyuz" dedi.

Türkiye 'deki 5 Merkezden Biri

Bursa Simülasyon Merkezi'nin acil sağlık hizmetleri alanında ulusal eğitim merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Dr. Akan, "Merkezimiz, Türkiye'de bulunan 5 simülasyon eğitim merkezinden birisi. Böyle bir merkezin ilimizde bulunması Bursa açısından büyük bir şans. Burada, gerek acil sağlık personelleri gerekse komuta kontrol merkezi çalışanları aldıkları teorik eğitimlerinin yanı sıra bir çok simülasyon uygulaması ile de uygulama becerilerini geliştirebilme fırsatı bulabiliyor. Uygulamalı eğitimlerimiz sayesinde 112 personelimiz vatandaşımıza uluslararası seviyede hizmet verme imkanına kavuşmuş olacaktır" diye konuştu.