Acil durum butonu KADES, TEKONOFEST'te tanıtıldı

Aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının anında bildirilebilmesiamacıyla tasarlanan KADES, TEKNOFEST İstanbul'daki İçişleri Bakanlığı standında Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli polis memurları tarafından tanıtıldı. KADES, şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konumbilgisini açarak bir tuşla polise ihbarda bulunmalarını sağlıyor.

Kadınlar, akıllı telefonlar üzerinden iOS ve Android marketlerdenuygulamayı telefonlarına indirerek, ad, soyad, T.C. kimlik numarası, doğum yılıve telefon numarası bilgileri ile uygulamaya giriş yapabiliyor. Sisteme kayıtolduktan sonra uygulamayı yükleyenin kadın olduğu MERNİS Veri Tabanı'ndaki nüfusbilgilerinden teyit edilerek telefona SMS doğrulama kodu gönderiliyor ve bu kodsisteme girilerek uygulama aktif hale getiriliyor.

Acil bir durum ile karşı karşıya kalındığında konum bilgisi açıldıktansonra uygulama ekranında bulunan "Acil Destek" butonuna dokunarak ihbargerçekleştiriliyor.

İhbarın teyidi ekrana gönderilen "Evet" cevabı ile doğrulandıktansonra ihbarın başarıyla alındığı ve konumuna ekip gönderileceği ihbarda bulunankadının telefonuna uyarı mesajı olarak gönderiliyor. Bu mesaj, eş zamanlı olarak112, 155 ve 156 Acil Çağrı Merkezindeki görevli personelin takip ettiği ekrandaihbar olarak görünüyor ve kadının bulunduğu konuma en yakın ekip sevk ediliyor.

"EMİNE BULUT CİNAYETİNDEN SONRA UYGULAMAYA TALEP ARTTI"

Asayiş Daire Başkan Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü TarıkhanÇetiner, AA muhabirine, KADES'in kadınların telefonlarına indirebilecekleri,karşı karşıya kaldıkları acil durumları dokunacakları bir tuşla ihbaredebilecekleri ve en yakın ekibin hemen yanlarına gitmesini sağlayan bir uygulamaolduğunu söyledi.

Tüm kadınlardan uygulamayı telefonlarına yüklemeleri çağrısındabulunan Çetiner, "Her geçen gün uygulamayı yükleyen kadın sayısındaki artışınfarkındayız. Buna bağlı olarak ihbarlarda da bir artış var. Her kadınıntelefonunda bu uygulama olsun. Kadınlar acil bir durumla karşı karşıyakaldıklarında uygulamayı kullanarak ihbarlarını yapabilsinler." dedi.

Çetiner, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün teknik imkanve personeli tarafından uygulamanın geliştirildiğini ve Mart 2018'den berikullanıldığını kaydetti.

KADES'in kamu spotları ve infografiklerle sosyal medyadan duyurulmayaçalışıldığına dikkati çeken Çetiner, şöyle konuştu:

"Maalesef yeterince kadın bu uygulamayı telefonuna yüklememişti. Ta kiKırıkkale'deki o kötü olaya kadar. Emine Bulut cinayetinden sonra özellikleİçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun yaptığı programlarda görünürlüğününartmasıyla birlikte KADES uygulamasına talep arttı. TEKNOFEST'te uygulamamızıziyaretçilere duyuruyoruz. Standımızı ziyaret eden kadınların telefonlarınagörevlilerimiz eşliğinde KADES'i yükleyerek yardımcı olmaya çalışıyoruz."

"324 BİN KİŞİ UYGULAMAYI İNDİRDİ"

Çetiner, kadınların sesi olmayı amaçladıklarını ifade ederek, şunlarıkaydetti:

"Şiddetle karşıya karşıya kalan kadınların seslerini duyurmak içinbulundukları ortamlarda direkt akıllı telefondan bir dokunuşla ihbar yapmasınısağlamak için bu uygulamayı geliştirdik. Gün geçtikçe sayılarımız artıyor.Yaklaşık 324 bin kişi uygulamayı telefonuna indirdi. 14 bin kadın da uygulamaüzerinden ihbarda bulundu. En yakın ekip ve devriyelerimiz yanlarına intikalederek, kendilerine destek oldular."

İhbarda bulunulduktan sonra ekiplerin yaklaşık 5 dakikada gönderilenkonuma intikal ettiğini belirten Çetiner, ihbarda bulunan kadın için koruyucu veönleyici tedbirler aldıklarını, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınabağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerine yönlendirerek destek almasınısağladıklarını sözlerine ekledi.

Polis Memuru Esra Çanga da KADES uygulamasının nasıl kullanıldığınıtelefon üzerinden gösterdi.