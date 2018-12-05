Acil Durum Tedbirleri Görüşüldü

05 Aralık 2018 Çarşamba 13:31



05 Aralık 2018 Çarşamba 13:31

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında düzenlenen 2018-2019 Yılı Kış Tedbirleri Bilgilendirme ve Değerlendirme Koordinasyon toplantısı yapıldı.Kış aylarına geçiş ve kar beklentileri ile birlikte Düzce'de alınacak tedbirlerin görüşülmesi için Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında toplantı düzenlendi. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen 2018-2019 Yılı Kış tedbirleri Bilgilendirme ve Değerlendirme Koordinasyon toplantısına Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ilgili kurum müdürleri ve STK temsilcileri de katıldı. Toplantıda, kar yağışı ve sonrası ile olağanüstü acil durumlara karşı alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi konusunda kararlar alınırken Vali Dağlı ilgili kurumların acil durumlar karşısında hazırlıklı olması gerektiğine dikkat çekti. - DÜZCE