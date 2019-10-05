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Acil durum yasasına rağmen Hong Kong'da protestolar devam etti, ülkede metro seferleri iptal

Hong Kong'da dört aydır süren protestolar sebebiyle acil durum yasasının devreye girmesinin ardından şehirdeki tüm metro seferleri askıya alındı. Yasa kapsamında göstericilere maske yasağı getirilmesine rağmen cuma akşamı yaşanan protestolarda birçok kişinin maske taktığı görüldü

05.10.2019 14:46Acil durum yasasına rağmen Hong Kong'da protestolar devam etti, ülkede metro seferleri iptal
Hong Kong'da dört aydır süren protestolar sebebiyle acil durum yasasının devreye girmesinin ardından şehrin ulaşım şebekesinin can damarı olan tüm metro seferleri askıya alındı. Yasa kapsamında göstericilere maske yasağı getirilmesine rağmen cuma akşamı yaşanan protestolarda birçok kişinin maske taktığı görüldü.

Protestolarda artan şiddet nedeniyle, kent yönetimi hava limanına giden ekspres hatlar dahil tüm metro ve tren seferlerini askıya alınırken, şehir merkezindeki alışveriş merkezleriyle süpermarketler de kapalı tutuldu.
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Hong Kong, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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