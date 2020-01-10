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Acil haberleşme protokolü imzalandı

Bartın Belediyesi ile Batı Karadeniz Telsiz ve Radyo Amatörler Derneği arasında acil haberleşme protokolü imzalandı.

10.01.2020 20:30 | Son Güncelleme: 10.01.2020 20:35Acil haberleşme protokolü imzalandı
Belediyesi ile Batı Karadeniz Telsiz ve Radyo Amatörler Derneği arasında acil haberleşme protokolü imzalandı.

Batı Karadeniz Telsiz ve Radyo Amatörler Derneği Genel Başkanı Ahmet Emre Gizli ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ı ziyaret etti. Makam odasında gerçekleşen ziyarette Bartın Belediyesi ile Batı Karadeniz Telsiz ve Radyo Amatörler Derneği arasında acil haberleşme protokolü imzalandı. Yapılan protokolün hayırlı uğurlu olmasını dileyen Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Batı Karadeniz Telsiz ve Radyo Amatörler Derneği ihtiyaç duydukları her konuda gereken desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. - BARTIN

Batı Karadeniz, Bartın, Güncel

Kaynak: İHA

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