Haberler » Sağlık » Acil Sağlık ekipleri, sürücülerden 'yaşama yol vermelerini' istedi - Haberler

Acil Sağlık ekipleri, sürücülerden "yaşama yol vermelerini" istedi

Manisa Acil Sağlık ekipleri, Sağlık Bakanlığının "Yaşama Yol Ver" kampanyası çerçevesinde ambulanslara yol verilmesi konusunda sürücü ve yolculara uyarılarda bulundu.

05.12.2019 20:17 | Son Güncelleme: 05.12.2019 20:20
Acil Sağlık ekipleri, Sağlık Bakanlığının "Yaşama Yol Ver" kampanyası çerçevesinde ambulanslara yol verilmesi konusunda sürücü ve yolculara uyarılarda bulundu.
Sağlık ekipleri, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla, Akhisar-Manisa arasındaki polis denetim istasyonunda polis ekipleri ile çalışma yaptı.
Sürücü ve yolcuları, trafikte ambulansa yol vermeleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin gereksiz yere meşgul edilmemesi ve çağrı merkezine bilgilerin net olarak aktarılması gerektiği konularında bilgilendiren ekipler, broşür ve çıkartma dağıttı.
Konuyla ilgili açıklama yapan ambulans servisi başhekimi Uzman Dr. Gülbin Aydoğdu Umaç, acil sağlık personelinin haftasını kutlayarak, "Bakanlığımızın başlatmış olduğu 'Yaşama Yol Ver' kampanyasıyla birlikte vatandaşlarımızı 112 Acil Çağrı hattını gereksiz yere aramamaları ve trafikte fermuar yöntemiyle ambulansa yol vermeleri için bilinçlendiriyoruz. Manisa olarak yaşama yol ver diyoruz." dedi.
Acil Sağlık ekipleri, sürücülerden

Akhisar, Manisa, Sağlık

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI
Sağlık

Son Dakika Haberleri

20:58 TBMM Genel Kurulu - Haberler
20:38 Otomobillerden malzeme çalan 3 kişi yakalandı - Haberler
20:36 TBMM Başkanı Şentop, İslam dünyasında, yönetenlerle halk arasındaki bağa dikkati çekti Açıklaması - Haberler
20:30 Erdoğan tarafından 'Veto' edilen kanun, maddenin çıkarılmasıyla kabul edildi - Haberler
20:22 Otomobil vidanjöre çarptı: 1 ölü - Haberler
19:18 Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi: Adalet Komitesi, azil maddelerini yazmaya başlamalı - Haberler
18:30 Eşi, kuzeni tarafından öldürülen kadın cinayet gününü anlattı - Haberler
18:17 Kimya Bölümü öğrencisi siyanür içerek intihar etti - Haberler
18:11 Sahile vuran cismi gören vatandaşlar telefona sarıldı - Haberler
18:00 Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan genç 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Haberler
5.12.2019 21:09:59