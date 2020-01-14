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Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Korkut, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti

T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Semih Korkut ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.

14.01.2020 10:20 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:25Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Korkut, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti
T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Semih ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan 'yı ziyaret etti.

T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Semih Korkut ve beraberindeki heyet, Rektör Çomaklı'yı gerçekleştirdiği öğrenci odaklı projelerden dolayı tebrik ederken, Rektör Çomaklı'nın ziyaretlerine verdiği sıcak karşılık için de teşekkürlerini sundular. Olası iş birliklerinin konuşulduğu ziyarette Rektör Çomaklı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti. - ESKİŞEHİR

Çomaklı, Rektör, Korkut, Güncel

Kaynak: İHA

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