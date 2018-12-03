Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramedik Derneği (ATTDER), "Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenledi. Bahçelievler
'deki bir tıp merkezi önünde gerçekleştirilen "Acil Yardım Ambulansları, Çalışan Personelleri ve 24 Saatlik Nöbetlerde Yaşanılanlar" konulu etkinlikte, sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlara dikkati çekildi.
ATTDER Akademik Bilimler Kurulu Başkanı Temel Kılınçlı, AA muhabirine, acil sağlık hizmetlerinde çalışanların, mesleklerini nasıl icra ettiklerini yansıtabilmek için etkinliği düzenlediklerini söyledi.
Kılınçlı, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde görev yapan doktor, paramedik, acil tıp teknisyeni ve ambulans sürücülerinin 24 saat esasına göre çalıştığını aktararak, hizmetin kesintiye uğramadan sürdüğünü ifade etti.
Sağlık çalışanlarının nöbetlerde yaşadığı sorunlara değinen Kılınçlı, gün içinde birçok travmatik ve ileri derecede sağlığı bozulmuş kritik vakalarla karşılaşıldığını kaydetti.
Temel Kılınçlı, özveriyle çalışan sağlık personellerinin görevlerine bağlı olduklarını dile getirerek, "Bu haftayı, hayatını can kurtarmaya adamış kahramanların haftası olarak nitelendiriyoruz." dedi.
Bahçelievler
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:23