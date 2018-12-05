05 Aralık 2018 Çarşamba 15:57



05 Aralık 2018 Çarşamba 15:57

İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri kapsamında İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı Kilimli 112 İstasyonunda görev yapan sağlık ekiplerini ziyaret etti.Güner, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye'de hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin tanıtımının yanı sıra farkındalığını arttırabilmek amacıyla 1-7 Aralık tarihlerinin Acil Sağlık Hizmetleri Haftası olarak kutlandığını söyledi.Türkiye'de başta depremler olmak üzere sel, toprak kayması, çığ düşmesi gibi doğal afetlerin yanı sıra endüstriyel kazalar, kitlesel olaylar gibi acil durumların ortaya çıktığını ifade eden Güner, şöyle konuştu:"İlimizde ise özellikle maden kazaları, toprak kayması, göçükler ve çoklu trafik kazlarının görülme riskinin daha fazla olduğu değerlendirilmektedir. Müdürlüğümüzce eğitimler, konferanslar ve tanıtım projeleri ile toplumun her kesimine acil sağlık hizmetleri hakkında bilgi sunulmaktadır. Halkımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın talepleri doğrultusunda ilk yardım ve acil sağlık hizmetleri konularında seminer ve konferanslar yapılmaktadır. Bu çalışmalar ile acil hastalık ve yaralanma hallerinde hızlı ve etkin müdahaleyle ölümlerin önlenmesi ve sakatlıkların azaltılması hedeflenmektedir. Acil sağlık hizmetleri, vatandaşlarımıza herhangi bir acil hastalık veya yaralanma halinde, günün 24 saati ücretsiz olarak verilmektedir. Üzülerek ifade etmeliyiz ki Türkiye'de 112 Acil Sağlık hizmetler hattı aramalarının büyük kısmı gereksiz, asılsız ve yanlış ihbarlardan oluşmaktadır."Güner, Zonguldak'ta Komuta Kontrol Merkezine çağrı düşmesinin ardından 25 istasyon ve profesyonel ekiplerle vakalara ulaşıldığını kaydetti.