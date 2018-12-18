Acil Sağlık Personeline İlyad Eğitimi Verildi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü
Acil Sağlık Hizmeti istasyonlarında çalışan personele yönelik İleri Yaşam Desteği Eğitimi (İLYAD) verildi.
Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Birimi tarafından Acil Sağlık Hizmeti İstasyonları ve Hastanelerde, çalışan 22 personele 32 saatlik İLYAD eğitimi verildi. Hizmetiçi eğitmenler tarafından, personele Arrest Yönetimi, Ritim Bozuklukları ve EKG, Periarrest Ritimler, Göğüs ağrısı ve Akut
Koroner Sendrom, Özel Durumlarda İleri yaşam desteği, Resüsitasyon ve Etik konularında eğitim gerçekleştirildi. - AYDIN
İl Sağlık Müdürlüğü,Aydın
Kaynak: İHA