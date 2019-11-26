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Acil servis bekleme salonunda ölü bulunan kişinin cenazesi toprağa verildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, hastane acil servisi bekleme salonunda ölü bulan kişinin cenazesi toprağa verildi.

26.11.2019 18:06 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:08
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, hastane acil servisi bekleme salonunda ölü bulan kişinin cenazesi toprağa verildi.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Acil Servis bekleme salonunda hayatını kaybeden 70 yaşındaki Basri Gündoğdan'ın cenazesi, otopsinin ardından akrabaları tarafından alındı.
Kalp krizi nedeniyle öldüğü belirlenen Gündoğan'ın cenazesi, Bağbaşı Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Bağbaşı Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine, Basri Gündoğan'ın Aydın'ın Nazilli ilçesinden gelen akrabaları ile 4 çocuğu katıldı.
Yakınları, yaşlı adamın kimsesiz olmadığını, hastaneye tedavi olmak için gittiğini söyledi.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Acil Servisinin bekleme salonunda dün, Basri Gündoğan çalışanlarca hareketsiz halde bulunmuş ve yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenmişti.
Acil servis bekleme salonunda ölü bulunan kişinin cenazesi toprağa verildi

Güncel

Kaynak: AA


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