Haberler» Güncel» Haber

Acil serviste doğum yaptı

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir kadın doğum sancısı şikayetiyle geldiği acil serviste doğum yaptı.

24.08.2019 15:20 Acil serviste doğum yaptı
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir kadın doğum sancısı şikayetiyle geldiği acil serviste doğum yaptı.
Alınan bilgiye göre, ismi açıklanmayan bir kadın, doğum sancısı çekmesi üzerine Hatay Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası Acil Servisine başvurdu.
Burada kadının kontrolleri yapıldığı sırada doğum süreci başladı. Bunun üzerine kadın doğum kliniğine sevk için yeterli zaman olmamasından dolayı acil serviste doğuma uygun hijyen ortamı oluşturuldu.
Kadın, sağlık görevlilerinin başarılı operasyonuyla erkek bebek dünyaya getirdi. Doktorlar bebekle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bebek ve annenin hastanede gözetim altında olduğu öğrenildi.
Hatay Devlet Hastanesi Başhekimi Mahmut Bayrakçıoğlu, özverili çalışmalarından dolayı tüm personele teşekkür etti.

Hatay, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:16   (görüntülü) lösemili yasemin'den, hastalıkla mücadele eden akranlarına destek
16:16   Erciş'te istişare toplantısı
16:15   Nevzat Özkan: "Yeni Ufuklar Derneği, fikirleri ileriye taşımak için bir güç birliğidir"
16:15   Başkan Sarıkurt: "Herkesin 'iyi ki Çorlu'da yaşıyorum' diyeceği bir Çorlu için yola çıktık"
16:15   Lösemili Yasemin'den, hastalıkla mücadele eden akranlarına destek
16:14   "Dijital dünyanın eğitim modeli; Anadolu 5.0"
16:14   Emine Bulut cinayeti