Acil serviste nişanlanan doktor çiftin nikahı kıyıldı

SİVAS'ta koronavirüs nedeniyle yaşadıkları iş temposu yüzünden çalıştıkları hastanenin acil servisinde nişanlanan asistan doktorlar Kardelen Turan (26) ile Alaeddin Berkem Cilli (26), bugün kıyılan nikahla dünyaevine girdi.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nde görevli doktorlar Kardelen Turan ile Alaeddin Berkem Cilli, hayatlarını birleştirme kararı aldı. Koronavirüs nedeniyle şehir dışındaki aileleri gelemeyince çift için mesai arkadaşları acil serviste temsili kız isteme merasimi ve nişan töreni gerçekleştirdi. Törende çiftin plastik eldivenden kesilerek yapılan temsili nişan yüzükleri takılarak kurdele kesildi. Evliliğe ilk adımlarını atan doktor çiftin bugün de resmi nikahları kıyıldı. Sivas Belediyesi nikah salonundaki törene nikah şahitleri ve nikah memuru dışında kimse alınmadı. Salonun dışında bekleyen mesai arkadaşları da genç çifti tebrik ederek mutlukluklar diledi.

'VİRÜS BİTER BİTMEZ DÜĞÜN YAPACAĞIZ'

Çok mutlu olduklarını söyleyen Kardelen Turan, "İsterdik ki sevdiğimiz herkes burada olsun. Ama inşallah bu her şey bittiği zaman biz düğünümüzü sevdiklerimizle birlikte yapacağız. Şu an yanımızda olabilen bir kaç kişi var. Onlara da teşekkür ediyoruz. Koronavirüs biter bitmez düğünümüzü yapacağız" dedi.

Alaeddin Berkem Cilli ise, "Bizim için önemli olan sevdiklerimizin bu mutlu günümüzde yanımızda olması. Bu bizi mutlu etti. İnşallah bu virüs bittiğinde bunun acısını çıkaracağız. Koronavirüs biter bitmez düğünümüzü yapacağız" diye konuştu.