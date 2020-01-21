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Acil serviste yüzük operasyonu nefes kesti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 18 yaşındaki gencin parmağındaki yüzük ekiplerin yarım saat süren çalışmasının ardından kesilerek çıkartıldı.

21.01.2020 14:01 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:06Acil serviste yüzük operasyonu nefes kesti
'ın Ereğli ilçesinde 18 yaşındaki gencin parmağındaki yüzük ekiplerin yarım saat süren çalışmasının ardından kesilerek çıkartıldı. Talihsiz genç operasyonun ardından rahat bir nefes aldı.

Zonguldak Ereğli ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki bir genç parmağındaki yüzüğü çıkarmak istedi. Sıkışan yüzüğü kendi imkanlarınca çıkaramayan kişi, soluğu Ereğli İlçesinde bulunan bir özel hastanenin acil servisine alındı. Burada, yardım istenen itfaiye ekiplerince yapılan operasyonla gencin parmağındaki eli korunaklı bir şekilde masa konuldu. Bir sağlık memuru da kesme işlemi sırasında gencin parmağının yanmaması için elindeki süngerle müdahale edilen bölgeyi ıslattı. Daha sonra ekipler, yüzüğü sıkıştığı parmağa zarar gelmeyecek şekilde avuç içi taşlama cihazıyla kesti. Şişen ve kan dolaşımının yavaşlamasıyla moraran parmaktan sorunsuz bir şeklide yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yüzük, gencin parmağına zarar verilmeden çıkarıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Yaşam

Kaynak: İHA

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21.01.2020 15:41:01