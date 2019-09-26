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Acil toplanma alanları nerede, vatandaşlar nasıl ulaşacak?

İstanbul'da yaşanan depremin ardından acil toplanma alanları tekrar gündeme geldi. Vatandaşlar, acil toplanma alanlarını E-Devlet üzerinden öğrenebiliyorlar.

26.09.2019 22:00

Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem anında vatandaşlar panik içinde sokaklara çıktı. Sokakta olan vatandaşlar ise korkuyla sağa sola koşturdu. Silivri'de vatandaşların deprem anında panik içinde sokakta koştuğu anlar kameralara yansıdı.

Depremin ardından vatandaşlar korku içinde kendilerine yakın olan acil toplanma alanlarının nerelerde olduğu ve nasıl bulacakları konusunda internetten araştırma yapmaya başladı.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ÖĞRENECEKLER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da açıkladığı gibi vatandaşlar E-Devlet şifresiyle kendisine en yakın acil toplanma alanını öğrenebiliyorlar. Vatandaşlar, E-Devlet şifresiyle yaşadığı ildeki, ilçesindeki, mahallesindeki, caddesindeki, hatta iş yerine en yakın toplanma alanının nerede olduğunu öğrenebiliyorlar.

Acil toplanma alanları nerede, vatandaşlar nasıl ulaşacak?

İstanbul, Yaşam, Güncel

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