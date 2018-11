Acılarını Minyatür Sanatıyla Dindirmeye Çalışıyorlar

30 Kasım 2018 Cuma 11:31



FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'de, şehit ve gazi yakınlarının sosyal açıdan desteklenmesi amacıyla "Kültürümüz Kadınların Elinde Yeniden Canlanıyor Projesi"ne katılanlar, yaptıkları minyatürlerle hem kent kültürünün yaşatılmasına katkı sağlıyor hem de acılarını dindirmeye çalışıyor.Kırıkkale Kadın Dayanışma ve Destekleme Derneğince hazırlanan ve İçişleri Bakanlığınca da desteklenen proje ile şehit ve gazi yakınlarının sosyal becerileri geliştirildi.Bu kapsamda, hem unutulmaya yüz tutmuş minyatür sanatının tekrar hayata geçirilmesi hem de şehit ailelerinin sanat yoluyla rehabilitasyonu ve acılarını bir nebze olsun hafifletmeleri sağlandı.Valilik, Belediye, Kırıkkale Üniversitesi, Emniyet Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Müftülük, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Vatan İçin Can Verenler Derneğinin iş birliğiyle hayata geçirilen projede, şehit ve gazi yakını kadınlar minyatür sanatını öğrendi ve sosyal destek aldı.Kırıkkale Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve Kırıkkale Kadın Dayanışma ve Destekleme Derneği Başkanı Müzeyyen Özhavzalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl başladıkları projenin İçişleri Bakanlığı tarafından desteklendiğini söyledi.Projenin üç temel ayağının bulunduğunu ifade eden Özhavzalı, şöyle konuştu:"İlk olarak Kırıkkale kültürünü yansıtan kompozisyonları minyatür kitreyle çalışarak Kırıkkale'ye bir eser bırakmak. Müze oluşması durumunda bunları vereceğiz. Amacımız ve asıl hedefimiz, şehit ve gazi yakınlarıyla birlikte olup onları sosyal olarak desteklemek ve onların yanında olduğumuzu hissettirmekti. Bir diğer amacımız da, eğer bu aileler içerisinde istihdam edilmek isteyen veya el sanatlarıyla uğraşarak ekonomik olarak gelir elde etmek isteyenler varsa bunlara bu desteği sağlamaktı. Ayrıca kadınların istihdam durumunu öğrenmek için bin kadın üzerinden anket çalışması yapıldı. Onunla ilgili raporlar da sunulacak."Özhavzalı, 30 şehit ve gazi yakınının katılımıyla Kırıkkale'yi temsil eden 20 minyatür kompozisyon ortaya çıkarıldığını aktardı.Eserler arasında, Kırıkkaleli kadınların kış hazırlıkları, Neşet Ertaş ve ressam Rahmi Pehlivanlı'nın minyatür çalışmalarının olduğunu anlatan Özhavzalı, "Ailelerimiz bir taraftan bunlarla uğraşırken dini konular, girişimcilik, psikolojik destek ve aile içi iletişim gibi sohbet şeklinde eğitimler aldılar. Özel olarak manevi bakım uygulandı. Eğitimlerin sonucunda da şehit ve gazi ailelerimizin psikolojik ve manevi durumuna olumlu etki yapabildik mi diye tekrar test yapıldı. Bunun sonucunda bir makale çalışması olacak. İlerleyen zamanlarda da konferans düzenleyeceğiz." diye konuştu.Iğdır'da 2015 yılında şehit olan polis memuru Bekir Ferhat Kaya'nın annesi Gülay Kaya da projenin kendileri için çok güzel psikolojik destek sağladığını dile getirdi.İlk başta kursa katılmak istemediğini ve o dönemde çok kötü durumda olduğunu ifade eden Kaya, şunları kaydetti:"Ancak bana çok faydalı oldu. Böyle bir projeye dahil olmaktan çok mutlu oldum. Zevkle işlerimizi yaptık. Duygusal anlar yaşadık, mutlu günlerimiz oldu. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Sandıklarımızdan, çeyizlerimizden malzemeler getirdik. Yöremizin eserlerini çıkarmaya çalıştık. Folklor ekibi, ekmek yapan kadınlar gibi birçok şey yaptık. Her şeyini bizler tek tek yaptık. Bunların psikolojik yönden bana çok faydası oldu. Biraz daha toplum içine çıkabildim. Daha önce evden çıkamıyordum. Her şey çok güzel oldu, çok memnun kaldık. Bunun yanında dini eğitim, tasavvuf musikisi dersi aldık. İstanbul'a gezi düzenlendi."