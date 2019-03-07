07 Mart 2019, 08:48
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Sosyal Medyada Başlayan Tartışma Hastanede Bitti! Acilde Liseli Kızdan Neşterli Dehşet

İki liseli kız arkadaşın sosyal medyada başlayan sözlü tartışması hastane acilinde kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kızlardan biri yanında getirdiği neşterle okul arkadaşını yaraladı.

Adana'da sağlık meslek lisesi öğrencisi iki kız arkadaşın sosyal medyada birbirlerinin canlı yayınlarını sabote etme kavgası acil serviste yüz yüze kavgaya dönüştü. Kızlardan biri, yanında getirdiği neşterle diğerinin elini ve yüzünü kesti.

SOSYAL MEDYADAN TARTIŞTILAR

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, sağlık meslek lisesi öğrencisi Ç.A. (17) ile Ü.N.Ü.(19) bir süre önce Instagram üzerinden canlı yayın yaparken birbirlerinin canlı yayınını sabote etme yüzünden sosyal medya üzerinden tartışıp kavga etti.

HASTANE ACİLİNDE NEŞTERLİ KAVGA

Kız öğrencilerden Ü.N.Ü. diğer öğrenciye sosyal medyadan mesaj göndererek nerede olduğunu söyleyip yanına gelmek istediğini bildirdi. Bunun üzerine Ç.A. da Yüreğir Devlet Hastanesi'nde staj yaptığını yazarak "gel burada görüşelim" dedi. Bir süre sonra Ü.N.Ü. hastanenin acil servisine geldi. Kız öğrenciler burada tartışmaya başladı. Kız öğrencilerin tartışması kavgaya dönüşünce iddiaya göre Ü.N.Ü., Ç.A.'ya tokat attı. Bunun üzerine Ç.A. yanında bulunan neşteri çıkartarak Ü.N.Ü.'nün yüzünü, elini ve vücudunun değişik yerlerini kesti. Daha sonra da olay yerinden kaçtı. Ü.N.Ü.'ye ise acil serviste müdahale edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Yaralanan Ü.N.Ü. daha sonra da Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Ç.A. ise polis merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kız öğrencinin yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi. Burada ifadesi alınan kız çocuğu daha sonra adliyeye sevk edildi.

Meslek Lisesi, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: İHA


YORUMLAR (7)
HIRSIZ MÜSLÜMAN: gecekondu varoş mahalle güzelleri bunlar. . . kaderleride uyuşturucu bağımlısı işsiz güçsüz bir hıyarla evlenip 4-5 vatana hayırsız enik daha doğurmak olacak. . . ortadoğu coğrafyasında sıradan bir olay
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PEKMEZ TULUMU: Yaş on yedi , veya on dokuz . Doğumundan bu yaşına kadar ki karakteri , verilen eğitimi kime ait ?. . . . . . Eeee artık gereken cevabı verelim . En azından kulaklarını çekelim . Bakın dört sene sonra sizi paketleriz ha diyelim . Haydi hayırlısı . . .
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ARZU: Liseli kızlar fena. Erkeği uğruna kavga ediyor erkegimi sana kaptirmam diyor
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UGUR: ne sosyal medyaymıs be bunların egolarına bak yayını sabote etmişte sanki ilim irfan paylasiyorlar. . . pesss
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AHMET: yaşı küçükmüş, eşek kadar kızlara yaşı küçük diyen kanunlarınız batsın. her türlü fuhşu ve terbiyesizliği yapacak kadar olmuş kazık kadar insanlara neymiş yaşı onsekiz değilmi çocukmuş diyen kanunlar zavallıdır ve bu hadiselerin tek müsebbibidir.
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