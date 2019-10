Acılı ailelerin matemi dinmiyor

HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te, Ayn el Arap bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde katledilen Yasin Börü , Hasan Gökguz, Hüseyin Dakak, Riyad Güneş ve Turan Yavaş'ın yakınları, saldırının yıl dönümünde aynı acıyı derinden yaşıyor.Merkez Bağlar ilçesinde, 5 yıl önce Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine et dağıtırken terör örgütü PKK yandaşlarınca vahşice katledilen gençlerin ailelerinin matemi dinmiyor.Saldırının her yıl dönümünde acıları tazelenen aileler, kaybettikleri evlatlarını özlemle yad ediyor, mezarlarını ziyaret ederek gözyaşı döküyor."Allah kimseye o günleri yaşatmasın"Yasin Börü'nün babası Fikri Börü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu ile arkadaşlarının kurban eti dağıtırken vahşice katledildiğini, tanınmayacak hale getirildiğini söyledi.Oğlunun katledilmesinin üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen acısını ilk günkü gibi yaşadığını dile getiren Börü, sürekli oğlunun ve arkadaşlarının mezarını ziyaret ettiğini belirtti."Onlar sürekli aklımızda, hiç çıkmıyor. Allah kimseye o günleri yaşatmasın." diyen Börü, 5 yıl geçmesine rağmen yaşananların akıllarından hiç çıkmadığını dile getirdi.Börü, "Küçük kardeşi onu hiç görmedi, şimdi ise fotoğrafına bakıp 'Yasin ağabey mezarda' diyor. Kim sebep oldu, bize bu acıyı yaşattıysa Allah hakkımızı yanlarına bırakmasın. Yasin şu an sağ olsaydı 21 yaşındaydı, belki de üniversitede olacaktı. Hayalleri yarım kaldı ama Allah'ın izniyle onlar cennetlik." dedi.Oğlunun mezarını ziyaret ederek, teselli bulduklarını anlatan acılı baba, "PKK, HDP artık gençleri kullanmasın, çocukların hayalleriyle oynamasın." diye konuştu."Biz onlara ne yaptık da bize bunları yaşattılar?Hasan Gökguz'un babası Mehmet Gökguz ise oğlunun katledilmesinin üzerinden 5 yıl geçtiğini, acılarının aynı olduğunu belirtti.Oğlunun anıları ile yaşadığını aktaran Gökguz, her gece oğlunun vahşice katledildiği günün aklına geldiğini kaydetti."Biz onlara ne yaptık da bize bunları yaşattılar? Bu çocukların günahı neydi? Hepimiz Kürdüz, bu memleketin evlatlarıyız. Ne hakları vardı bizi bu hale düşürmeye?" ifadelerini kullanan Gökguz, şöyle konuştu:"Bunlar Kürtlerin düşmanı. Herkes her dili konuşuyor, çünkü serbest. Ülkeye faydası olmasın diye doktor, mühendis ve öğretmen olacak çocukları kaçırıyorlar. HDP, Kürt milletinin düşmanıdır. Sözde Kürtlerin hakkını savunduğunu söyleyenler aslında Kürt halkını ve hakkını savunmuyor. HDP Kürtleri aldatıyor. HDP, PYD ve PKK arasında hiçbir fark yok. Bunların hepsi aynı. Bunların davası insanları katletmek. Kandil ne ise Diyarbakır'daki HDP binası da aynıdır. HDP, burada gençlik kolları adı altında veya piknik adı altında gençlere eğitim veriyor, beyinlerini yıkayıp Kandil'e gönderiyor. Kandil'de ellerine silah verip kardeşlerini öldürmeleri isteniyor. HDP onların beyinlerini yıkıyor.""Kardeşi kardeşe öldürtüyorlar"Gökguz, torunlarının sürekli babalarını sorduğunu, onları babalarının mezarına götürdüğünü belirterek, tarif edilemez acılar yaşadıklarını ifade etti.Saldırının her yıl dönümünde ve Kurban Bayramında acılarının tazelendiğini anlatan Gökguz, "Çocuklarımızın beynini yıkayarak, dağa gönderiyor, kardeşi kardeşe öldürtüyorlar. Herkes çocuğuna sahip çıksın. HDP önünde oturan anneleri gördükçe içimiz yanıyor. Onlar istemedi ama çocuklarını kandırıp, götürdüler. Polis de asker de bizim evladımız. Hepimiz kardeşiz. Bu memleket hepimizin." şeklinde konuştu."Bu acı unutulmaz"Katledilen Turan Yavaş'ın kardeşi Kenan Yavaş da HDP'nin yaptığı açıklama ile o gün insanların sokağa çağrıldığını belirtti.Yavaş, "Sokağa çıkanlar dindar kişilere canice saldırdı, birçok kişiyi katlettiler. Ben de ağabeyimle Kurban Bayramı'nda fakirlere et dağıtmak için çalışıyorduk. Olaylar başladığında ben eve geldim. Elimdeki etleri dağıtamadım. Ağabeyim ise kurban eti dağıtıyordu. Ağabeyim sakallı olduğu için arkadan vuruluyor. Onu hastaneye götüren bir kişi, onun telefonundan aradı, ağabeyimin vurulduğunu, hastaneye götürdüklerini söyledi. O kişi tekrar aradığında ağabeyimin öldüğünü söyledi." şeklinde konuştu.Ağabeyini kaybettikten 2 yıl sonra annesinin de vefat ettiğini belirten Yavaş, ağabeyinin eşi ve iki çocuğuna baktıklarını aktardı.Yeğenlerine baba acısını unutturamadıklarını kaydeden Yavaş, "Bayram olduğunda ya da bir çocuğun babasının elini tuttuğunu gördüklerinde üzülüyorlar. Aradan beş yıl geçti. Bu acı unutulmaz. Var olduğumuz müddetçe fakir fukaraya et dağıtmaya devam edeceğiz. HDP bunu yapmakla eline bir şey geçmediğini gördü. Her gün daha da perişan oluyorlar. Onlar mazlumlara, silahsız, kurban eti dağıtan insanlara kıydılar, vahşice saldırdılar." ifadelerini kullandı.