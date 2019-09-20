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Acılı anne mezuniyetini göremediği oğlunun cübbesini giydi

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde öğrenim gören ve kanserden dolayı mezuniyetine 1 ay kala hayatını kaybeden Barış İbrahim Dinçer'in başarı belgesi ve binişi ailesine takdim edildi.

20.09.2019 10:02Acılı anne mezuniyetini göremediği oğlunun cübbesini giydi
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde öğrenim gören ve kanserden dolayı mezuniyetine 1 ay kala hayatını kaybeden Barış İbrahim Dinçer'in başarı belgesi ve binişi ailesine takdim edildi.

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi öğrencisi Barış İbrahim Dinçer, geçtiğimiz Mayıs ayında kanserden dolayı hayatını kaybetti. Fakülteden Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Öğr.Gör. Hasan Şahin, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Koordinatörü Öğr.Gör. Hüseyin Altıntaş ile aynı programda görev yapan Öğr.Gör. Mustafa Çeltikçi Dinçer'in ailesini ziyaret ederek bir kez daha başsağlığı dileğinde bulundu.

Öğretim görevlileri ziyarette Dinçer'in başarı belgesi ve binişini de ailesine takdim etti. Çekilen hatıra fotoğrafında Dinçer'in annesinin, oğlunun cübbesini giydiği görüldü. - ANTALYA

Sosyal Bilimler Meslek Yüksek OKulu, Akdeniz Üniversitesi, Güncel

Kaynak: İHA

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