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Acılı annenin sözleri yürek yaktı: "Hadi kalk kızanım"

İstanbul'da uçak kazasında hayatını kaybeden 30 yaşındaki Tekirdağlı diş hekimi Zehra Bilgi Koçar'ın cenaze töreninde hüzün hakimdi.

07.02.2020 12:50 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:50Acılı annenin sözleri yürek yaktı:
'da uçak kazasında hayatını kaybeden 30 yaşındaki Tekirdağlı diş hekimi Zehra Bilgi Koçar'ın cenaze töreninde hüzün hakimdi. Zülfiye Bilgi, "Güzel kızanım benim, hadi kalk kızanım, canım benim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen kazada özel bir hava yolu şirketinin İzmir-İstanbul seferini yapan uçağı, iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmıştı. Kazada hayatını kaybeden 30 yaşındaki diş hekimi Zehra Bilgi Koçar için memleketi Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.
Koçar'ın cenazesi Yeni Mahalle'deki baba ocağına getirildiği sırada duygulu anlar yaşandı. Anne Zülfiye Bilgi, "Güzel kızanım benim, canım benim, küçücük kızanım benim. Hadi kalk kızanım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
(Hüseyin Tayyar/İHA)

İstanbul, Anne, Güncel

Kaynak: İHA

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