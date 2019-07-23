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Acılı çıkan tarhanaya 100 bin liralık dava!

Bebeklere özel mağazadan aldığı tarhanayı, çorba olarak bebeğine yediren kadın, hayatının kabusunu yaşadı. Tarhananın acılı olmasından dolayı rahatsızlanan bebek hastanelik oldu. Bebeğinin sağlığının düzelmesi için ilaç kullanan kadın, şirkete 100 bin liralık tazminat davası açtı.

23.07.2019 09:28 Acılı çıkan tarhanaya 100 bin liralık dava!

Aydın'da yaşayan Gülay Ölmez, 21 aylık bebeği Duru Naz için bir bebek mağazasından tarhana satın aldı. Ancak kızı, üç gün boyunca yedirdiği tarhana çorbasından rahatsızlanıp, hastanelik oldu.

Küçük kızının sindirim sistemi bozuldu, bir hafta boyunca tuvalete çıkamadı. Gülay Ölmez, firmayı arayarak durumu anlattı. Fabrikada paketin içine yanlışlıkla acılı tarhana konulduğu ortaya çıktı.

100 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

Sabah'ın haberine göre, kızının sağlığının düzelmesi için hâlâ ilaç kullanan Gülay Ölmez, şirkete 100 bin liralık tazminat davası açtı. Bu arada 2 aylık süreçte kızının tedavisi ile ilgilenen anne Ölmez, işine devamlı gidemediği için de sözleşmesi feshedildi. Anne Ölmez hem kızının sağlığından hem de işinden oldu. Gülay Ölmez, "Sonuna kadar mücadele edeceğim. Çocuğumun başına gelen başka bir çocuğun başına gelmesin. Bu yanlışı bir daha yapmasınlar" dedi.


Aydın, Gülay, 3. Sayfa

YORUMLAR (8)
SAÇMA: Insan bebeğine vereceği yemeğe önce kendi bakar ve sürekli de aynı yemeği vermez. Kendi vurdumduymazligini başkalarına yıkıp para kazanmaya çalışmasın yemezler.
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SORUMSUZ: Hiç mi tadına bakmadın be kadın Yoksa pişirmeden suya karıştırıp vermiş olmayasın
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YELLOW ROSE: Bu kadına tazminat hakkı verecek hakim iki defa düşünsün ben hakim olsam şirkete ceza veririm ama kadına tazminat değil sadece hastane masrafı ve çocuğu kadından alır yetiştirme yurduna veririm çünkü kadın üç gün boyunca aynı çorbayı çocuğa yedirmiş 1 neden başka yemek yapmadın tembel karı, 2 üç gün hiç mi tadına bakmadın 4 aynı zamanda aç gözlü ve sahtekar.
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YAPIŞTIR KANKA: HİÇMİ BAKMAZSIN BE KADIN TADINA TUZUNA VERMEDEN ÖNCE YOKSA AMACIN PARAMI NEDIR YANI
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ADINIZI YAZIN: 3 gun boyunca ne dıye verıyosun allhım kadının amacı para
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MAZLUM: hadi onlar yanlışlık yapmış eyvallah ama sen çocuguna yedirdiğin yemeğin tadın ahiç mi bakmıyorsun . sonuçta kul yapımı önce önlemini alacaksın sonra tevekkül . bende 25 aylık bebek annesiyim . dikkat etmek şart . ALLAH ACİL ŞİFALAR VERSİN . SİZE BAĞIŞLASIN .
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ADSIZ: insan tadına bir bakar. . kendi yemediğini çocuğuna ya da bir başkasına yedirmeeee. . . .
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ADINIZI YAZIN: SAÇMALIK MILLET YANKESİCİ OLMUŞ NERDEN NE PARA AKLARIM ONUN HESABINI YAPIYOR BOŞ İŞ
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