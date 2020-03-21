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Acilin kapısına bırakılan şahsın katilleri kıskıvrak yakalandı

Acilin kapısına bırakılan şahsın katilleri kıskıvrak yakalandı Göğsünden vurularak hastane önüne bırakılan şahsın soruşturmasında gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi Bursa'da göğsünden vurularak hastanenin acil kapısına bırakılan adam hayatını kaybetti.

21.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:53
Acilin kapısına bırakılan şahsın katilleri kıskıvrak yakalandı
Göğsünden vurularak hastane önüne bırakılan şahsın soruşturmasında gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi
BURSA - Bursa 'da göğsünden vurularak hastanenin acil kapısına bırakılan adam hayatını kaybetti. Olayı araştıran cinayet bürosu dedektifleri katil zanlısı 4 kişiyi yakalayıp adliyeye sevk etti.
Olay, geçtiğimiz hafta Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 37 yaşındaki C.Y. arkadaşlarıyla tartışmaya başladı. Sonrasında silahla göğsünden vurulan genç arkadaşları tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil kapısının önüne bırakıldı. Yoğun kan kaybeden C.Y. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili araştırma başlatan polis ekipleri inceledikleri güvenlik kameraları sonucu olaya karışan dört şüpheliyi tespit etti. Operasyonla gözaltına alınan Y.D. ve İ.D.isimli şahıslar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Acilin kapısına bırakılan şahsın katilleri kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İHA

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Acilin kapısına bırakılan şahsın katilleri kıskıvrak yakalandı
Etiketler : Bursa, 3. Sayfa

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