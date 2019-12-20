Açılış gecesi renkli görüntülere sahne oldu

19 Aralık gecesi galası yapılan, 20 -22 Aralık tarihleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açılan İstanbul Art Show, birçok farklı tarzda sanat eserini bünyesinde barındırıyor. Bu yıl II.si gerçekleşen disiplinler arası fuar, İstanbul Hilton Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenleniyor. Son dönemin en çok tartışılan kavramı Post-truth'un sanatı nasıl dönüştüreceğinin tartışıldığı İstanbul Art Show'da birbirinden renkli ve değerli performanslar yer alıyor.

Gala gecesinde, Ressam Devrim Erbil'in İstanbul Art Show için özel hazırladığı; postmodernizmin parçalanma, bölünme, dağılma ve saçılma alt başlıklarına gönderme yapan eseri, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Mercan Dede olarak bilinen Arkın Ilıcalı'nın; resimlerinden, heykellerinden, müziklerinden, video art'larından ve enstalasyonlarından fuar için özel olarak hazırladığı post-truth odasına ilgi büyüktü.

Türk plastik sanatlarına özgün katkılar veren sanatçılara özel ödüllendiriliyor

Ödül alacak sanatçılar arasında, resimlerinde psikolojik eleştiriyi özgün bir dışavurumcu tutum ve dramatik-trajik bir dil aracılığıyla betimleyen Mehmet Güleryüz, Mevlana ile Kafka arasındaki geniş yelpaze içerisinde salınarak insanı makrokozmos içerisinde bir böcek olarak tanımladığı kadar, insanın içerisinde de dev bir mikrokozmos tasvir eden Ergin İnan, kuramsal bir bakış çerçevesinde resimlerini entelektüel bir duyarlıkla inşa eden, boşluğun sınırlarını, kişinin yönlendirilmelerini sorgulayan Ekrem Kahraman ve heykellerinde kullandığı akışkan formlarla, plastik öğeleri konu ve temaya öncelikli tutan Mahmut Aydın yer alıyor. Ödül töreni 21 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Fuar süresince gerçekleştirilecek Art Talks/Sanat Sohbetleri etkinliklerine, Marc Ottavi, Prof. Dr. Emre Alkin, Mehmet Erte, Mercan Dede, Prof. Tülin Onat, Prof. Fevzi Karakoç, Dr. Fırat Arapoğlu, Dr. Kumru Eren, Prof. Dr. Uğur Batı gibi isimler konuşmacı olarak katılıyor. Fikret Mualla'da Gerçeklik, Sanat Ekonomisinde Post-Truth, Post-truth ve Edebiyat, Ölümünün 500. Yılında Leonarda Da Vinci, Çağdaş Sanat ve Post-Truth, Hakikatın Çarpıtılması gibi konuşma başlıkları bulunuyor.

Doku Tıp Merkezi ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan İstanbul Art Show'da, Melda & Dr. Serkan Aygın'ın çağdaş sanat koleksiyonundan otuz yapıtlık bir seçki de sanatseverlerle buluşuyor.

Türkiye ve dünyadan sanatçıların katılımıyla gerçekleşecek olan fuar, pek çok ünlü galeriyi barındırıyor. Sanat Direktörlüğünü Yalın Alpay'ın yaptığı, TG Expo tarafından düzenlenen İstanbul Art Show'un Seçici kurulundaFransız Resim Eksperi Marc Ottavi, Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği Türkiye Başkanı Dr. Fırat Arapoğlu, Galeri Direktörü ve Sanat Yazarı Dr. Kumru Eren, İran Galeriler Birliği Başkanı Lili Golestan, ve Sanatçı Hanefi Yeter bulunuyor. Danışma kurulunda ise, Prof. Devrim Erbil, Prof. Dr. Emre Alkin, Prof Dr. Aylin Seçkin, Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, Doç. Dr. Ece Ceyhan Baba, Doç. Dr. Hikmet Şahin ve Dr. Fatoş Altınbaş yer alıyor.