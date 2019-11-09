Haberler » Güncel » Açılışa özel yapılan 46 metrelik kebap, 30 saniyede tükendi - Haber

Açılışa özel yapılan 46 metrelik kebap, 30 saniyede tükendi

KAHRAMANMARAŞ'ta restoran açan Adanalı kebap ustası Salih Oral'ın açılışa özel yaptığı 46 metrelik Adana kebabı, davetliler tarafından 30 saniyede tüketildi.

09.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:50Açılışa özel yapılan 46 metrelik kebap, 30 saniyede tükendi

KAHRAMANMARAŞ'ta restoran açan Adanalı kebap ustası Salih Oral'ın açılışa özel yaptığı 46 metrelik Adana kebabı, davetliler tarafından 30 saniyede tüketildi.

ilçesindeki restoranının açılışına özel kentin plakasına ithafen 46 metre uzunluğunda Adana kebabı yapıldı. Peş peşe dizilen mangalların üzerine bırakılan 46 metrelik dev kebap piştikten sonra vatandaşlara ücretsiz olarak ikram edildi.

1 SAATTE HAZIRLANDI, 30 SANİYEDE TÜKETİLDİ

Hazırlanması ve pişmesi yaklaşık 1 saat süren Adana kebabı, açılış törenine katılan vatandaşlar tarafından 30 saniyede tüketilirken Salih Oral, yaptıkları kebapla dünya rekoru kırdıklarını söyledi. Oral, "Adana'dan geldik. 'a 46 metre Adana kebabını, gerçek Adana lezzetini tattırmaya getirdik. 600 kişilik kebap etini Kahramanmaraşlılara yedirmeye geldik. Kahramanmaraş, dünyanın en güzel dondurmasını yapıyor, dünyanın en güzel kebabı da Adana'da yapılıyor. Biz de iki lezzeti birleştirmek için buradayız. Dünya rekor denemesi Fransa'da yapılmış kıyma olarak, Adana kebabı olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na giren 5 metre 60 santim. Biz bunu daha önce Ankara'da 40 metre yapıp rekor kırdık ve şu anda kendi rekorumuzu kırmak için Kahramanmaraş'ın plakasına ithafen 46 metre Adana kebabı yapma kararı aldık" diye konuştu.

5 BİN ŞİŞ KEBAP DAĞITILDI

Öte yandan açılış nedeniyle işletmenin otoparkında da mangallar yakıldı. Açılışa katılan davetlilere ücretsiz 5 bin şiş Adana kebabı ikram edildi.



Kahramanmaraş, Onikişubat, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:47 Adana Doğu Sanayi Sitesi için toplandılar
17:52 İzmir balkondan atlayan üniversiteli özgecan, hayatını kaybetti; annesi abutu başında gözyaşlarına...
17:52 Spor voleybolda izmir derbisinde olay çıktı
17:52 Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı
17:52 "Necip Fazıl Ödülleri 2019 açıklandı" başlıklı haberimizin ikinci paragrafında sehven yer alan...
17:31 HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan hakkında terör soruşturması
16:51 Cem Uzan, Türkiye'ye döneceğini söyledi: Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkacağım
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
16:40 Siyanürle intihar eden 4 kardeşin cenazelerinin arkadaşları Serpil Alkan'a verilmesine üvey kardeşler onay verildi
15:45 Adana'da 40 koyunu çalınan Ayşe Teyze, hırsızlara yalvardı: Ne olur koyunlarımızı geri getirin
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 17:52:59