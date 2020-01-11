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Açılışı yapılan teknoloji mağazasına akın ettiler

KONYA'da, yeni açılan teknoloji mağazasından alışveriş yapmak için gelen binlerce kişi, uzun kuyruklar oluşturdu.

11.01.2020 14:31 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:31Açılışı yapılan teknoloji mağazasına akın ettiler

KONYA'da, yeni açılan teknoloji mağazasından alışveriş yapmak için gelen binlerce kişi, uzun kuyruklar oluşturdu. Çeşitli kampanyaların olduğunu ve hediyelerin dağıtıldığını öğrenen birlerce kişi, alışveriş merkezine akın etti.

Mağaza, 'daki bir alışveriş merkezinde açıldı. Alışveriş merkezinde uzun kuyruklar oluşurken, açılış  ise yoğunluk nedeniyle firma yetkilileri tarafından 15 dakika erken yapıldı. Bazı vatandaşlar sabah 05.00'te gelerek sıraya girdiklerini, indirimli ürünlerden almak istediklerini söyledi. Açılışta toplamda 153 hediye, alışveriş yapan müşterilere dağıtılırken, vatandaşların özellikle telefonlara olan ilgisi dikkat çekti. Firma yetkilisi Selim Şengöz, "Sabahtan beri var olan yoğunluk şu an had safhada. Biz çok mutluyuz. İnşallah gelen müşterilerimiz de mutlu olacak. Açılışa özel birçok üründe indirimimiz olduğu gibi, telefonlar, ufak veya büyük elektronik eşyalarda da indirimlerimiz olacak" dedi.



Konya, Güncel

Kaynak: DHA

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