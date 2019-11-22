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Açılışını Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 70 milyonluk stat bomboş kaldı

İzmir Tire'de 70 milyon TL'ye yapılan ve açılışını Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı stat maç yapacak takım olmadığı için boş duruyor.

22.11.2019 12:51 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:03

Büyükşehir Belediyesi ve Belediyesi işbirliğiyle yaklaşık 70 milyon lira harcanarak UEFA standartlarında bir stadyum inşa edildi. Dönemin Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, stada kendi adını verdi. 15 bin kişilik Tire Tayfur Çiçek Stadyumu'nun açılışı ise 15 Nisan 2018'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.

KENT MERKEZİNE 100 KM UZAK

İzmir kent merkezine 100 kilometre uzaklıkta olan ve şehrin büyük takımlarının kullanamadığı stadyumdan TFF 3. Lig takımı Tire 1922 Kulübü faydalanıyordu. Ancak takım Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş'a devredildi. Aktaş da kulübün adını Buca Futbol Kulübü olarak değiştirdi. Takım Buca'ya taşınınca stat da sahipsiz kaldı.

BU SEZON TEK MAÇ OYNANDI

Akşam'ın haberine göre; Hiçbir kulübün maçlarını oynamadığı stadın kapılarına kilit vuruldu. Belediye görevlilerinin dönem dönem çim bakımını gerçekleştirdiği stadyum, bu sezon şimdiye kadar sadece Türkiye Kupası'nda Altınordu ile Konya 1922 arasındaki müsabakaya ev sahipliği yaptı. 70 milyon TL harcanarak yapılan stadyumun kaderine terk edildi.

AMATÖR TAKIM DA KULLANMIYOR

Yerel seçimlerde Tire Belediye Başkanı seçilen İyi Partli Atakan Duran ilk iş olarak stadın ismini Tire Gazi Mustafa Kemal Stadı olarak değiştirdi. Duran'ın yeterli taraftar desteği olmadığı gerekçesiyle amatör ligdeki Tire Belediyespor'un maçlarını 15 bin kişilik statta oynamasına izin vermediği, 4 Eylül Stadı'nda oynamasını istediği ileri sürüldü.

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Açılışını Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 70 milyonluk stat bomboş kaldı

Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir, Tire, Spor


HABER YORUMLARI (25)
REVANLI ENGİN:FUTBOL TOPLUMLARIN AFYONUDUR. FAKİRE AFYON ZENGİNE EĞLENCEDİR.
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KENAN:Neyse orda bol bol İzmir marşı okurlar
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HASAN:israf, başka birşey değil
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İYİ NİYET YOKSUNLUĞU:SON YILLARDA STADYUMLARA YAPILAN HARCAMALAR SAYILAMAYACAK KADAR. . EN ÇARPICI ÖRNEK: GİRESUN SEKA KAĞIT FABRİKASI YOK EDİLDİ. YERİNE STADYUM YAPILDI. KULLANILAN STADYUM HİÇ BİR ZAMAN DOLMUYOR.
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DSFSDF:insanlara bir yararı olmayan bir içraat yapıldıysa bakın tarihe kesin chp nin imzası vardır
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ADINIZI YAZIN:Mersin stadını da AKP yapmıştı. Şimdilerde Mersin İdman Yurdu diye bir takım yok. Stad çürümeye terkedildi.
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CBOT:Yalan ! Kullaniliyor. . Cocuklar, Amatör takimlar ne olacak? Sayilmaz mi bunlar? Aslinda bunlar daha önemli.
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ADINI SEN YAZ:BAHSETTİĞİN STADI 1 PROFESYONEL 4 AMATÖR TAKIM KULLANMAKTADIR. SALLAMADAN ÖNCE ARAŞTIR.
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NEYDECEN:heykelden iydir ama bu da boş olmuş :D
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SAMİ:Heykelleri parasını toplasan boş melihin ankarada boşa harcadığı oyuncaklara verdiği kadar tutmaz. bencede çok yapıldı bunu kabul ediyorum ama şu anda ilçelere bile milllet bahçesi yapılıyor hemde çayırlar kazınıyor sonra kum beton yapılıp ara yerlere hazır çimen koyuluyor masraf kardeşim masraf israf ve Allahın sevmediği şey. git ankaraya istanbula 10 tane fazla yap bahçeyi ilçlerde ne işi var.
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