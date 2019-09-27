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Açılışını yaptığı dükkanın ismini değiştirdi

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, açılışını yaptığı berber dükkanının yabancı ismi yerine Türkçe isim önerdi.

27.09.2019 10:56Açılışını yaptığı dükkanın ismini değiştirdi
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, açılışını yaptığı berber dükkanının yabancı ismi yerine Türkçe isim önerdi.
Atatürk Mahallesi 29 Mayıs Caddesi'nde, Yıldırım ve Yılmaz Şimşek kardeşlere ait berber dükkanının açılışını, Belediye Başkanı Oğuz yaptı.
Dualarla açılışını yaptığı dükkanın ilk müşterisi olan Oğuz, uzun yıllar edebiyat öğretmenliği yaptığını hatırlatarak, dükkanın İngilizce olan isim tabelasının Türkçe bir isimle değiştirilmesini önerdi.
Dükkan sahiplerinin Erzurumlu olması nedeniyle dükkanın isminin "Dadaş" olabileceğini söyledi.
Yıldırım Şimşek ise "Başkanımızın tavsiyesine uyarak dükkanın isminin yazılı olduğu tabelayı en kısa zamanda 'Dadaş Berber Salonu' olarak değiştireceğiz." dedi.

Kahramankazan, Yılmaz Şimşek, Serhat Oğuz, Güncel

Kaynak: AA

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