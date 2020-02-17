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Açılışta palyaçoluk yapan gence, yumruklu ve tekmeli saldırı

Açılışta palyaçoluk yapan gence, yumruklu ve tekmeli saldırıMERSİN'de, mağaza açılışında palyaçoluk yapan Bayram A. (18), kimliği belirsiz kişinin yumruklu ve tekmeli saldırısına uğradı.

17.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:00Açılışta palyaçoluk yapan gence, yumruklu ve tekmeli saldırı
Açılışta palyaçoluk yapan gence, yumruklu ve tekmeli saldırı
MERSİN'de, mağaza açılışında palyaçoluk yapan Bayram A. (18), kimliği belirsiz kişinin yumruklu ve tekmeli saldırısına uğradı. Saldırgandan şikayetçi olmayan Bayram A., "Tipime gıcık olmuş. Vurup, yere düşürdü, tekme attı. Allah'a havale ettim" dedi.
Olay, merkez ilçesine bağlı Camişerif Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Mağaza açılışında palyaçoluk yapan Bayram A., yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi tarafından yumruk darbesiyle yere düşürüldü. Yerdeki Bayram A.'ya tekme de atan saldırgan, çevredekiler tarafından uzaklaştırıldı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
Saldırgandan şikayetçi olmayan Bayram A., yaklaşık 5 yıldır organizasyonlarda palyaçoluk yaptığını söyledi. Bayram A., "İşimi yaparken çocuklarla eğleniyordum. İnsanlar da videoya çekiyordu beni. Vatandaşın biri tipime gıcık olmuş, beni tersledi. Ağır kelimeler kullanarak, vurup, yere düşürdü, tekme attı. Ben ekmeği kazanırken insanlar neden böyle davranıyor? İnsanlar biraz daha saygılı olsun. Ben 13 yaşımdan bu yana işimi, palyaçoluğu severek, yapıyorum. Olay sırasında çevredekiler müdahalede bulundu, ayırdı. Adamı tutamadılar, ellerinden kurtuldu, bana yumruk attı. Ben adamı Allah'a havale ettim, şikayetçi olmadım" diye konuştu.

İstiklal Caddesi, Akdeniz, Güncel

Kaynak: DHA

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