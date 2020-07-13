Açılması planlanan maden ocağına mahalle sakinlerinden tepki

İzmir'in Bayındır ilçesinde özel bir firma tarafından açılması planlanan maden ocağına bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından tepki gösterildi.

Sarıyurt ve Kızıloba mahalleri arasında yapılacak kurşun ve çinko üretim tesisi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı yapılacağını öğrenen bir grup, söz konusu alanda toplandı.

Taşıdıkları dövizlerle maden ocağına tepki gösteren vatandaşlar, ÇED toplantısının yapılmayacağını öğrenince dağıldı.

Ödemiş Kent Konseyi Başkanı Mehmet Taşlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin doğaya ve canlılara zarar vereceğini savundu.

Kızıloba Mahalle Muhtarı Mehmet Gelir de bölgenin tarım alanı olduğunu ifade ederek, "Bu köydeki vatandaşlarımızın tamamı tarımla ilgileniyor. Biz madenin genişletilmesini istemiyoruz, biz tarıma devam etmek istiyoruz. Devletimizden ve devletimizin yetkililerinden lütfen sesimizi duymalarını istiyoruz." diye konuştu.