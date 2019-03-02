Acıpayam'da Ağaca Çarpan Otomobildeki 2 Kişi Yaralandı

DENİZLİ'nin Acıpayam
ilçesinde, kontrolden çıkarak ormanlık alana yuvarlanıp ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Kelekçi Mahallesi Gölcük
mevkiinde meydana geldi. Elvan Çümen (42), yönetimindeki 20 R 8104 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki ormanlık alana yuvarlanarak ağaca çarptı. Kazada, otomobilin sürücüsü Çümen ile yanında bulunan oğlu Kaan
Çümen (17), araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye
ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Acıpayam Devlet Hastanesi
'ne kaldırıladak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Denizli
Denizli, Acıpayam, Güncel
Kaynak: DHA