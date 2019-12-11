Acısına dayanamadığı oğlunun yanında toprağa verildi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde, babasına böbreğini veren Tayfun Yıldız'ın nakilden 1 ay sonra kalp krizi sonucu ölmesinin ardından enfeksiyon riski nedeniyle evin balkonundan gözyaşlarıyla cenaze namazını izlemesiyle akıllarda kalan baba Cevat Yıldız (56) da 3 ay sonra yaşamını yitirdi. Bugün toprağa verilen Cevat Yıldız'ın ailesi, ölümü şüpheli bularak tedavi gördüğü özel hastaneden şikayetçi oldu.

Alaplı'ya bağlı Gümeli beldesinde Tayfun Yıldız, 3 ay önce böbrek yetmezliği bulunan babası Cevat Yıldız'a İstanbul'da özel hastanede yapılan ameliyatla böbreğini verdi. Tayfun Yıldız, nakilden bir ay sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Tayfun Yıldız, 18 Eylül'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cevat Yıldız, oğlunun cenazesini enfeksiyon riski nedeniyle evinin balkonundan izledi. Gözyaşlarını tutamayan Cevat Yıldız'ın balkondaki fotoğrafı akıllarda kaldı. Cevat Yıldız, tedavi gördüğü İstanbul'daki özel hastanede önceki gün yaşam savaşını kaybetti. Cevat Yıldız'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından Gümeli beldesine götürüldü. Yıldız için evinin önünde helallik alındı.

OĞLU ŞİKAYETÇİ OLDU

Cenaze başında gözyaşlarını tutamayan oğlu Cemal Yıldız, ağabeyi ve babasının ihmal sonucu öldüğünü düşündüklerini söyledi. Ameliyatı yapan 3 doktor ve hastaneden şikayetçi olduklarını söyleyen Cemal Yıldız, Babam diyaliz hastasıydı. Babama kardeşim böbreğini verdi. 22 Ağustos'ta ameliyat oldular. Aradan 25 gün geçtikten sonra kardeşimi kaybettik sebepsiz yere. Hastane sebep bulamadı. Otopsi yapıldı. Şimdi sonuçlarını bekliyoruz. Aradan 3 ay geçtikten sonra babamı kaybettik. Hastane bu hiçbir müdahalede bulunmadı. Otopsi istemediler. Biz peşine düştük şikayetçi olduk ve otopsi yapıldı. Ameliyatı yapan 3 doktordan şikayetçiyim. Hastane dahil doktorlarla ilgili bu işin peşini bırakmayacağım dedi.

Cevat Yıldız, belde merkezinde kılınan cenaze namazının ardından oğlunun yanında toprağa verildi.