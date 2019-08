Acıya ortak olmaya gitti, protesto edildi

ABD Başkanı Trump, silahlı saldırılarla sarsılan Dayton ve El Paso kentlerini olağanüstü güvenlik önlemleri altında ziyaret etti. Trump, her iki kentte protestolarla karşılandı.ABD Başkanı Donald Trump, silahlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısını paylaşmak, yaraları sarmaya destek olmak amacıyla Dayton ve El Paso kentlerini ziyaret etti.



Eşi Melania Trump ile birlikte silahlı saldırı kurbanlarının aileleriyle görüşen, yaralıların tedavi edildiği hastanelere giden Trump, ilk yardım görevlileri ve güvenlik güçleriyle bir araya geldi, kendilerine yerine getirdikleri görevlerinden ötürü teşekkür etti.



Trump, yaşanan acıya ortak olmak için yaptığı Dayton ziyaretini Twitter'da "sıcak ve mükemmel bir ziyaretti. Muazzam bir coşku ve sevgi vardı" ifadeleriyle değerlendirdi. Ziyaretinin ikinci ayağı olan El Paso'dan sonra da "Sizi seviyoruz ve hep sizinleyiz" paylaşımını yaptı. Protesto edildi



Ancak söylemleriyle nefreti körüklemek, ırkçıları cesaretlendirmekle eleştirilen Trump her iki kentte de "Burada istenmiyorsun", "Trump bir ırkçı", "Onu geri gönderin" pankartlı protestocular tarafından karşılandı. Pankartlarıyla sokağa çıkan göstericiler Trump'a seslerini duyurmaya çalıştı. Trump ise bu protesto ve eleştirileri, "başkanlık makamına saygısızlık" olarak nitelendirdi.



"Öfke büyük"



Bu arada basın ile bir araya gelmeyen, halka açık etkinlik düzenlemeyen Trump'ın iki kente ziyaretleri için alınan olağanüstü güvenlik önlemleri dikkat çekti. Dayton'un Demokrat Partili belediye başkanı Nan Whaley, Trump'ın doğrudan silahlı saldırının yapıldığı yere gitmek yerine hastaneyi ziyaret etmesini yerinde bir karar olarak nitelendirdi. "Öfke çok büyük" diyen ve Trump'ın konuşma üslubunun "çok ayrıştırıcı olabileceğine" dikkat çeken Whaley, "Burada en son ihtiyacımız da bu tür bir üslup" diye konuştu



Hafta sonunda, ABD'nin Teksas eyaletindeki El Paso kentindeki bir alışveriş merkezinde yapılan silahlı saldırıda 22 kişi yaşamını yitirmiş, 26 kişi de yaralanmıştı. 13 saat sonra Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde bir barın yakınındaki silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti.



Demokratlar Trump'ı göçmen karşıtı, ırkçı bir dil kullanarak, beyaz milliyetçileri nefret suçları için cesaretlendirmekle suçluyor. Trump ise El Paso ve Dayton'da 31 kişinin öldürüldüğü saldırılardan sonra "milletimiz ırkçılık, bağnazlık ve beyaz üstünlüğünü savunan ideolojileri tek sesle kınamalı" açıklamasını yapmıştı. Trump, "uğursuz ideolojilerin alt edilmesi gerektiğini" söylemiş, "Amerika'da nefrete yer yok. Nefret bilinci doğru yoldan saptırır, kalbi harap eder ve ruhu kemirir" ifadelerini kullanmıştı.



