Açlığa dayanamayan Survivor yarışmacısı gözyaşlarına boğuldu: Annem görmesin

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yarın ilk bölümüyle TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor'dan ilk görüntüleri paylaşmaya başladı. Instagram hesabından paylaşım yapan Ilıcalı, çekimlerin beşinci gününde açlıktan gözyaşlarına boğulan yarışmacının zor anlarını yayınladı.

AÇLIĞA DAYANAMAYINCA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acun Ilıcalı, Instagram hesabından en zor yarışmalarından biri olan Survivor'da yaşanan zorlukları gözler önüne seren bir video yayınladı. Adanın zor şartlarına uyum sağlayamayan 29 yaşındaki Evrim röportajında gözyaşları içinde şu sözlerle isyan etti: "Gerçekten çok kötüyüm. Ama bugün biraz daha iyiyim. Bunları annem görmesin. Çok zor… Ağlayamıyorum bile gücüm yok. Su içmek mide bulandırıyor. Sohbet etmek istiyorum çay kahve içmek istiyorum. Moralim çok bozuk bana lütfen insan gibi bir kahve verebilir misiniz? Bir insanla adanın dışında bir sohbet etmek istiyorum Burası bana çok ağır geldi. Yastık yok boynum ağrıyor. Pislik cabası daha ne söyleyebilirim ki, moralim çok bozuk"

EVRİM KEKLİK KİMDİR?

Survivor 2020'nin gönüllüler takımında yarışacak olan Evrim, yayınlanan tanıtım videosunda kendisini şu şekilde anlattı: "Merhaba, ben Evrim Keklik 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum ilkokul 1. sınıfta Fenerbahce Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti. Omzumda oluşan sakatlıktan dolayı tedavilerim uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım bu sırada Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim. Üniversite de 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdü. İstanbul'a ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve su altı hokeyi ne başladım 1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum."