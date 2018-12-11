Açlık Grevi Yapan Hayvansever Hastaneye Kaldırıldı

Bartın
'da, sokak hayvanlarına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla açlık grevi yapan hayvansever, sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, 11 gündür şehir çöplüğünde açlık grevi yapan Arkan, fenalaşması üzerine 112 Acil Servis
ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Arkan'ı Bartın Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı.
Arkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açlık grevini sonlandırdığını söyledi.
Sokak hayvanları için çalışmaya devam edeceğini belirten Arkan, "Grevi sonlandırıyorum. Benim amacım sokak hayvanlarına olan şiddete bir nebze de olsa dikkati çekmekti. Hayvanlara yapılan şiddet kanunu çıkmazsa yine başlarım." diye konuştu.
Arkan, 30 Kasım'da sokak hayvanlarına yapılan şiddete dikkat çekmek için İnkumu tatil beldesindeki şehir çöplüğünde açlık grevi başlatmıştı.
11 Aralık 2018 Salı 17:37