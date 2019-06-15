15.06.2019 14:45
Haberler»Güncel » Haber

Açlıktan bayılan kediyi kalp masajı ve suni teneffüs ile hayata bağladılar

Açlıktan bayılan kediyi kalp masajı ve suni teneffüs ile hayata bağladılar

Kayseri'de itfaiye ekipleri, ağaçta mahsur kalan ve açlıktan bayılan kediyi kurtardıktan sonra kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayata döndürdü.

Kayseri'de itfaiye ekipleri, ağaçta mahsur kalan ve açlıktan bayılan kediyi kurtardıktan sonra kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayata döndürdü. Ekiplerin bu hareketi vatandaşları duygulandırdı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, gelen ihbar üzerine Kocasinan ilçesinde bulunan Mimarsinan Mahallesi'nde ağaçta mahsur kalan kediyi kurtarmak üzere gitti. Mahsur kalan kediyi kurtaran ekipler, kedinin açlıktan bayıldığını ve yaşam fonksiyonlarının olmadığını gördü. Bunun üzerine kedinin üzerine soğuk su döken İtfaiye Amiri Mehmet Ali Nalbant, kediye kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Uzun uğraşlar sonucu kendine gelen kediyi gören itfaiye ekipleri büyük mutluluk yaşadı.

İtfaiye ekiplerinin verdiği bu mücadele, vatandaşların da takdirini topladı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Kayseri, İtfaiye, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:37 3 il için kuvvetli yağış uyarısı
16:37 Polis durumlarından şüphelenerek durdurdu, araçtan esrar çıktı
16:37 Haliliye Belediyesi sınava giren öğrencileri ve velileri unutmadı
16:37 Iraklı ailenin otomobili takla attı: 5 yaralı
16:37 Sinop'ta otele girmeye çalışan inek gülümsetti
16:36 Binali Yıldırım'a benzerliğiyle tanınan Zekeriya Yetkin, destek için İstanbul'a geldi
16:36 Çeşme KOM'den kaçak göçmenlere iki ayrı operasyon: 2 tutuklama