Açlıktan Ölen Kediler İçin Suç Duyurusu

30 Kasım 2018 Cuma 10:25



30 Kasım 2018 Cuma 10:25

Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği, iddialara göre sevgilisinden ayrılan ve iki ay boyunca evine uğramadığı için sahiplendiği kedileri açlıktan ölen şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.Edinilen bilgiye göre, evcil hayvan sahibi E.B., iddialara göre kız arkadaşıyla birlikte Şirintepe Mahallesinde bir eve çıkarak Sakız ve Sufle isminde iki kedi sahiplendi. Bir süre sonra kız arkadaşından ayrılan şahıs, kedilerini evde bırakarak arada uğrayıp besledi. Zamanla hayvanlarını beslemeyi de bırakan E.B.'nin kedileri açlık ve susuzluktan feci şekilde yaşamını yitirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrasında duruma büyük tepki gösteren hayvanseverler hemen harekete geçerek şahıstan şikayetçi oldu. Şahıs ise sosyal medya hesabından kendisini savunarak kirasını ödeyemediği için evine uğramadığını ve durumdan haberi olmadığını kaydetti."Hiçbir can böyle bir sonu hak etmiyor"Konuyla ilgili Eskişehir Adalet Sarayına gelerek şahıstan şikayetçi olan Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Avukat Gülçin Yapıcı Yıldız ve beraberindekiler, şahsın bir an önce cezasını çekmesi gerektiğini belirtti. Yıldız, "26 Kasım tarihinde derneğimize yapılan ihbar sonucu Şirintepe Mahallesindeki bir evde iki kedinin eve kapatılarak açlık ve susuzluktan etrafı parçalayıp çöpü karıştırıp duvarları parçalayarak ölmüş olduğunu gördük. Hiçbir kimse, hiçbir can bu kadar acıyı hak etmiyor. Kimlik bilgilerini açık olarak savcılığa verdiğimiz E.B. isimli şahıs, sahipli iki kedisini açık açık ölüme terk ettiği açıktır. Açlık ve susuzluktan birbirine bile saldıramadan çaresizce ölen Sakız ve Sufle'nin acı sonu içimizi acıttı. Tüm Türkiye'de zehirlemeler, ölümler çoğaldı. Konu hakkında gereken yerlere şikayetlerimizi yaptık. Suç duyurusunda bulunduk. En ağır cezayı alması için adalete güveniyoruz. Böyle üzücü olayların canlarımızın tek bir kılına zarar gelmemesi için cezaların caydırıcı olması gerekmektedir."Kız arkadaşından ayrılmış"Zanlıdan şikayetçi olduklarını aktaran Yıldız, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Zanlı belli, kimlik bilgileri savcılığa verildi. Kız arkadaşıyla birlikte bir ev tutmuş. Daha sonra kız arkadaşıyla ayrılınca iki ayı geçkin bir süredir eve uğramamış. Arada besleme yapmış sonrasında sahipli kedilerini bile bile eve bırakmış. Şimdilik bilinenler bunlar." - ESKİŞEHİR